Víctor Figueroa: «Tots els components de 'Mood Z' trobem molt a faltar el '3XL'»

El pròxim dilluns 12 d'octubre s'estrena el nou espai juvenil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Mood Z . Seran continguts inicialment exclusius per a les xarxes socials i enfocats a aquelles temàtiques que els seus protagonistes interpreten que poden ser d'interès per als joves -s'anuncien com una proposta feta "per joves i per a joves". Una de les cares que s'han donat a conèixer és la del tarragoní Víctor Figueroa De formació periodista i que durant un curt període de temps va passar per TAC12, Figueroa va néixer el 1999 i va estudiar a l'Escola del Miracle i a l'Institut Pons d'Icart. Ell serà una de les ànimes de Conversex, una secció sobre sexe que, de la mateixa manera que la resta -cultura, entreteniment, actualitat...-, vol assumir el repte de construir comunitat juvenil en català i fer "reflexionar" al voltant de preguntes, dubtes i recomanacions.TV3, a través de la productora La Bombilla Media , aposta per donar cabuda així a una generació que fins ara no comptava amb cap espai específic, com és el de la generació Z -els nascuts després de l'any 1995 i que té molt més assumida la cultura del consum digital. Per això, no s'emetran a la televisió, sinó a Instagram, Youtube, Twitter i Tik Tok. Parlem amb Víctor Figueroa sobre la seva participació en aquesta nova etapa professional.- Amb un grup d'amics vam crear una pàgina web per parlar de la tele a Catalunya, al principi li dèiem Enganxats. Vam veure que ens agradava molt parlar de tele però que també ens agradaria fer-ne.Llavors, va arribar el moment en què la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va fer una crida a buscar projectes i des de La Bombilla, la productora, van proposar un laboratori de formats per donar a tots els joves la possibilitat d'escollir entre moltíssims temes que els abordem en petites seccions. En realitat són múltiples formats en diferents xarxes socials: a Tik Tok, a Youtube, a Instagram...

Mood Z s'estrenarà dilluns 12 d'octubre. Foto: Cedida

Víctor Figueroa i Laia Patau protagonitzaran la secció sobre sexe. Foto: Cedida

🤭 A #moodztv3 el @victorsgap parlarà d'educació sexual i ens recomanarà tota mena de joguines eròtiques.



🗓 A partir del 12 d’octubre a @tv3cat i a totes les nostres xarxes socials! pic.twitter.com/Aj6viVnECP — Mood Z (@MoodZtv3) October 6, 2020

- Cada format anirà amb una cara. Jo, per exemple, amb la Laia Patau, seré a la secció Conversex, que tindrem converses sobre sexe, un tema que agrada molt als joves. Hi haurà seccions de denúncia ciutadana, seccions on veurem artistes emergents que no estan a la boca de tothom però que són joves, que tenen iniciativa. La Corporació ha fet un esforç per arribar a aquesta gent jove, que no mira la tele, i que al final també són continguts audiovisuals catalans.- En principi, el que començarem dilluns, no.- Des de ben petit m'ha agradat tot el tema de la tele. Al col·le, a l'Escola del Miracle de Tarragona, fèiem barbaritats, que jo no sé com em deixaven, també a l'institut Pons d'Icart. A tots els instituts hi ha una persona, doncs al meu institut era jo. A primer de batxillerat vaig fer pràctiques a TAC12 i vaig tenir una secció en un programa en què fèiem reportatges amb joves. Després, vaig entrar a la URV a fer Periodisme i vaig penjar un vídeo a Youtube per una assignatura i arrel d'aquí va veure el vídeo una productora, OMGlobal, i em van contactar perquè volien fer un mitjà de comunicació, OMGlobalNews, que ara està bastant més establert del que estava, i vaig estar un parell d'anys fent de reporter amb vídeos. I ara m'han ofert això a Mood Z.- Sí, però la secció no està tan abocada a ensenyar nosaltres sinó a plantejar-nos preguntes. Sortirà un vídeo per setmana tractant cada cop un tema diferent, conversant, no hi ha cap voluntat d'educar a ningú. Simplement, sabem que aquests temes interessen els joves i molts cops busquem la informació en altres llocs. Volem que les persones que ens vegin puguin reflexionar sobre això.- Les xarxes socials són molt delicades perquè són crítiques, els facis cas o no. Ens ho estem prenent amb filosofia, tenint en compte el que ens diu la gent però sense prendre'ns-ho malament. Twitter és un lloc molt tèrbol. També introduirem canvis. Per exemple, hi ha hagut sexòlegs que ens han contactat i tindrem en compte les seves opinions. Estem en una època en què tenim molt de feedback i per què no aprofitar-ho? També, la gent que critica hauria de reflexionar, només ha vist un tràiler d'un minut.- Tots els components de Mood Z trobem molt a faltar el 3XL, però també creiem que el Mood Z no és l'espai idoni per recuperar les sèries. Ara estem fent una cosa molt descentralitzada i partim molt del públic jove i la gent jove que no veu la tele. TV3 va fer una sèrie fa un parell d'anys a Instagram -Poliamor-, no era anime que és el que reclama aquest moviment per la recuperació del 3XL. No crec que la Corporació tanqui cap porta a recuperar aquestes coses, però sí que entenc que és complicat, amb els joves que no són propensos a veure una cosa lineal, tornar a impulsar un canal lineal amb sèries.- Sí que hi haurà temes d'actualitat, però són temes que no estan vinculats a cap territori. El que sí que s'ha intentat és que hi hagués gent de tot el territori. No crec que se centri en Barcelona, perquè Barcelona en sí no aporta res. Si algú de Tarragona o de Vilafranca vol proposar algun contingut, per exemple, sobre els castells, es pot fer. No seran continguts relacionats amb cap lloc en concret, sinó continguts de denúncia. Si passa alguna cosa a Barcelona, entenc que es parlarà, però si passa a Manlleu entenc que també.

