El cànnabis podria generar un tractament contra la Covid-19

Estudis de diferents equips científics assenyalen que el principi actiu del cànnabis tetrahidrocannabinol (THC) podria ser útil per evitar complicacions respiratòries greus derivades de la Covid-19.En una publicació a Frontiers in Pharmacology , un grup d'investigadors revelen que la síndrome d'insuficiència respiratòria aguda, produïda per un bacteri i altament mortal, es redueix amb l'administració controlada de THC (no del consum de la planta en si mateix).Ara, es creu que els resultats positius de l'experiment (tot just fet amb ratolins, que es van curar en el 100% dels casos), es podrien traslladar als problemes greus que provoca la Covid-19 perquè funcionen de manera semblant, atacant el sistema de defensa amb una tempesta de citocines.Tot i l'optimisme dels investigadors, que han publicat resultats de l'estudi a les revistes International Journal of Molecular Sciences British Journal of Pharmacology . Així, creuen que amb aquests bons resultats és el moment d'iniciar un assaig amb humans.

