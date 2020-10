«Vaig fer una queixa, però no vaig rebre cap ajuda»: el testimoni de dues víctimes dels abusos a Castellar

"Vaig fer una queixa, però no vaig rebre cap ajuda. Tot va quedar en l'oblit, com si jo i les meves companyes estiguéssim mentint". Amb aquestes paraules una exalumna de l'Institut Castellar ha denunciat, aquest dijous al programa Adolescents XL de Catalunya Ràdio, la falta de suport rebuda per part del centre després d'acusar un professor de presumpte assetjament sexual "Vaig marxar fa dos anys i aquest era un dels problemes". I ha afegit: "Vaig parlar amb l'antic director i la cosa va quedar com si estigués mentint". Ella mateixa va redactar un escrit i va aconseguir que vingués Inspecció "però no es va fer res. Van parlar amb mi i aquí es va quedar".També ha participat a l'espai radiofònic una altra exestudiant que ha explicat que "ens agradaria que el centre ens acompanyés una mica més". Ambdues han remarcat que, malgrat "s'amagava el tema", "no es una generalització a tots els docents, hi ha d'altres que ens han ajudat".El cas ha sortit a la llum pública, després que e s creés un compte a Instagram, sota el nom "A tú, què t'ha fet?" , en què es comparteixen testimonis dels suposats abusos i assetjaments fets pel professor. El perfil, creat diumenge passat, va marcar l'inici de les mobilitzacions."Hi va haver unes pintades a l'institut sobre aquest tema i arran d'això vam decidir organitzar-os per veure com podíem solucionar aquesta situació. Com a exalumna, jo i altres noies sabíem que hi havia casos d'assetjament, però que no s'havia fet res"."Es va ficar als vestidors de la classe de la meva germana quan estaven a les dutxes i deia si necessitaven ajuda", "Per saltar el poltre ens agafava de la cintura i el cul", "Em va fer un petó quan estàvem sols a classe. Tenia 16 anys". "Jo no entenc com tens aquest cuerpazo sense fer res d'esport". Aquests són alguns dels testimonis d'alumnes i exalumnes de l'institut que denuncien situacions d'assetjament del professor.Des de l'institut, per la seva banda, asseguren que el centre i les classes estan funcionant amb normalitat aquest dijous, malgrat el context. La direcció ha aprofitat també per rebutjar "qualsevol manifestació de violència masclista" mentre espera que s'aclareixin els fets en relació al professor assenyalat com a assetjador.Arran de la seva iniciativa, s'han creat nous comptes per denunciar situacions d'assetjament sexual als instituts. Des de @atuquethafet_ els estan compartint i esperen ajudar a eradicar la violència masclista de les escoles. A més d'una campanya a Change.org per reclamar "justícia penal".

