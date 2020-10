Mas, Puigdemont i Torra clamen a Europa contra «l'Espanya de la repressió»

Conjurats per denunciar a Europa que són víctimes de l'"Epanya de la repressió". Aquest ha estat l'objectiu de la roda de premsa conjunta dels expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra des de Perpinyà. Tots tres han subratllat que han estat inhabilitats o cessats per l'acció dels tribunals espanyols per haver defensat el projecte independentista i han confiat en trobar en Europa la justícia que, asseguren, no poden tenir garantida a Espanya. De fet, han considerat fracassada la via política a través de la taula de diàleg amb la Moncloa i han reclamat una mediació internacional per forçar una negociació.Mas, Puigdemont i Torra han denunciat haver estat víctimes d'una "persecució judicial" per haver defensat un projecte "democràtic" per la via pacífica i han assenyalat que els governs tant del PP com del PSOE no han estat capaços de canalitzar una resposta política. Tots tres, que han esquivat tota polèmica sobre la ruptura entre el PDECat i Junts, s'han definit com membres del mateix partit: "El partit dels presidents represaliats".Segons Puigdemont, a Catalunya se l'està negant "el dret a existir". Torra ha assenyalat que, a més de prohibir el dret a l'autodeterminació, la "deriva autoritària" de l'estat espanyol ha atemptat contra drets fonamentals com la llibertat expressió. I Mas ha titllat d'"anormalitat absoluta" que els darrers tres expresidents de la Generalitat hagin estat apartats per acció de la justícia.De fet, han recordat que aquests tres cessaments s'han produït en els darrers sis anys, mateix període en que és rei Felip VI, que precisament està aquest divendres a Barcelona mentre el rei emèrit està "fugat" esquitxat pels casos de corrupció. Puigdemont ha apuntat que es tracta d'una monarquia "directa successora" de la dictadura de Francisco Franco.Els tres expresidents han manifestat expectatives de trobar justícia a Europa. De fet, Torra ja ha avançat que s'adreçarà directament al Tribunal Europeu de Drets Humans un cop el Tribunal Constitucional decideixi sobre el darrer recurs que ha presentat. I és que, segons els tres dirigents, que han esquivat les discrepàncies polítiques entre el PDECat i Junts de cara a les pròximes eleccions, cal un "diàleg, una negociació i una mediació internacional" per resoldre el conflicte que, fins ara, no han trobat per part de l'Estat.Puigdemont i Torra han donat per fracassada la taula de diàleg amb la Moncloa que es va posar en marxa arran del pacte d'ERC amb el PSOE a canvi de l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez. Aquest diàleg, ha insistit, acaba "sempre en sentència" i "apareix i desapareix a conveniència" de l'estat espanyol. Puigdemont encara ha anat més enllà i ha criticat que Catalunya té avui "menys recursos i competències" que abans que es constituís aquesta taula. Mas s'ha limitat a dir que és "escèptic" sobre el resultat de la taula i ha assenyalat el camí de la mediació internacional.Aquesta mediació, han insistit, caldrà "guanyar-se-la" i han situat les pròximes eleccions com una oportunitat més per "ampliar la majoria" independentista. Superar el 50%, han subratllat, ha de ser una fita en els comicis del 14 de febrer. Mas ha argumentat que, de fet, els partidaris de la independència sempre han superat als del no a les eleccions i ha assenyalat que els comuns "no s'han deixat comptar" fins ara i que alguns d'ells votarien a favor. "És possible que ja siguem més del 50%", han apuntat.

Declaració de Torra, Puigdemont i Mas a Perpinyà. by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor