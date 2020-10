CCOO convoca tres jornades de mobilitzacions a la sanitat pública a tot l'Estat

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-COO) ha convocat un calendari de mobilitzacions a la sanitat pública, que es concreta en concentracions els pròxims dies 13, 20 i 29 d'octubre.Les concentracions es realitzaran a totes les comunitats a centres d'Atenció Primària i d'Atenció Especialitzada, i el dia 29 d'octubre davant del Ministeri de Sanitat. L'objectiu és "recuperar" el diàleg social i instar al departament que dirigeix Salvador Illa que retiri el Real Decret Llei 29/2020, on de forma unilateral s'imposa la mobilitat geogràfica i funcional a tot el personal sanitari, sense cap tipus de negociació.A més, el sindicat sol·licita incrementar el finançament al Sistema Sanitari Públic, fins a assolir el 7,2 per cent del PIB, i amb això, augmentar la despesa en Atenció Primària fins a situar-lo al 25 per cent del total."L'Atenció Primària requereix una inversió tant en personal com en mitjans tecnològics, per poder donar una atenció adequada a la població, el qual no s'està produint en l'actualitat", han assenyalat des del sindicat, per avisar que s'oposa a una possible congelació salarial dels empleats públics.Per això, ha emplaçat al Govern que reprengui la negociació del III acord sobre empleats públics, prioritzant la classificació professional i la culminació de la Disposició Transitòria Tercera de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i tot el relacionat amb el treball al sector sanitari."Instem al Govern que elimini la taxa de reposició, per poder generar feina sense la precarietat amb la qual s'estan duent a terme els contractes en l'actualitat. I urgeix la modificació de l'EBEP i l'Estatut Marc per causalitzar la contractació i evitar l'excessiva eventualitat que avui existeix al sector sanitari", ha finalitzat.

