Els manifestants llancen pintura als Mossos en les protestes contra Felip VI

🔴 EN DIRECTE | Així han quedat els furgons dels Mossos de primera línia després del llançament de pintura. Els agents s’equipen amb els cascs. Per ara, mantenen posicions en segon pla



Informa @Sergi_Ambudiohttps://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/RI0F0RBmrN — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020



🔴 EN DIRECTE | Els manifestants cremen una bandera d’Espanya a Pla de Palau. Un manifestant, amb to irònic, apunta: “A Urquinaona hi havia més foc, eh!”



Informa @Sergi_Ambudiohttps://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/Jd3ZP98yCp — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

🔴 EN DIRECTE | Centenars de persones es concentren a Pla de Palau, davant d'una Estació de França blindada pels Mossos d'Esquadra



Informa @andreumerino https://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/zFJoA9cvgc — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

🔴 EN DIRECTE | Un centenar de persones comença a baixar pel Passeig de Lluís Companys. Crits de “Ni França, ni Espanya, Països Catalans” i “Catalunya antifeixista”



Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/YDzNSyFcNf — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

🔴 EN DIRECTE | Pancartes i proclames amb un missatge clar: “Catalunya no té rei”. Una manifestant li diu a una altra: “Jo crec que alguna cosa deu sentir eh!”, en referència als càntics i a Felip VI



Informa @Sergi_Ambudiohttps://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/nHHeK9cnFo — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

Felip VI i Pedro Sánchez han abandonat ja l'estació de França en direcció a la Zona Franca per la Ronda Litoral. El rei i el president del govern espanyol han marxat entre crits dels manifestants que s'apleguen a Pla de Palau, on finalment han coincidit els CDR amb la convocatòria de cadena humana de partits i entitats independentistes, que s'ha fet parcialment. Membres dels CDR han llançat pols de colors a la línia policial, però la distància era gran gairebé no els ha tocat. També han cremat fotos del rei.Barcelona s'ha llevat aquest matí blindada per la visita de Felip VI. Milers d'agents i un fort dispositiu de seguretat protegeix l'estació de França i els voltants, l'espai que acull l'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW). Els accessos a l'avinguda de Marquès d'Argentera estan tallats impedint la presència de manifestants.Els Mossos d'Esquadra han creat un perímetre de seguretat davant de l'estació i hi ha desenes de furgones d'antiavalots. Felip VI, que estarà acompanyat de Pedro Sánchez, torna a una Catalunya que té el seu president inhabilitat per una pancarta, quan es compleixen tres anys dels moments més àlgids del procés - amb el referèndum i la declaració d'independència-, i en un clima enrarit per la mala relació de la Zarzuela amb la Moncloa, i l'impacte de la crisi del coronavirus.L'independentisme ha convocat mobilitzacions de rebuig a la presència del monarca espanyol a la capital catalana. A les deu, ha començat a formar-se la cadena humana convocada per l'independentisme, amb les limitacions imposades pel fort blindatge policial. Les mobilitzacions volen servir per denunciar "la impunitat dels Borbons i la connivència del govern espanyol".Paral·lelament, els CDR han convocat a l'Arc de Triomf i han anat baixant fins al cordó policial. Al pla de Palau, s'han fusionat totes les concentracions. Ha estat aquí quan alguns manifestants han tirat pintura contra els Mossos entre proclames de "Catalunya no té rei" o "Ni França, ni Espanya, Països Catalans". Aquest dijous al vespre, en diversos punts del país, centenars de persones van cremar fotografies del monarca.

