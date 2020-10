Una plaga d'escarabats afecta les cases d'un centenar de veïns de Santpedor

La cooperativa agrícola amb el bloc de pisos al fons. Foto: Estefania Escolà

Un centenar de veïns de Santpedor (el Bages) denuncien que, des de fa anys, pateixen una plaga d'escarabats del gra a casa seva. Els insectes provenen de la cooperativa agrícola, que està a tocar dels seus pisos.Aquest estiu ha estat especialment greu perquè s'ha segat més tard i el gra s'ha acumulat quan feia més calor. Segons diuen, n'hi ha hagut "a centenars". "És una angoixa. T'estires al llit i sents com et van pujant per les cames", explica una de les veïnes, Elisabet Díaz.Ara, la plaga ha anat de baixa pel fred, però saben que això només és una treva fins que torni la calor. "Ja estem patint. Viure així és desesperant", assegura Díaz. Per evitar continuar sent un problema, la cooperativa busca traslladar-se de lloc, però admet que no és just.L'escarabat del gra és un insecte molt petit i inofensiu, no pica, però sí que provoca moltes molèsties als veïns. "En surten per tot arreu. L'altre dia escalfava oli per fregir i, com que volen, un m'hi va saltar dins. Apa, renta-ho tot i tornar a començar. És anguniós", relata a l'ACN una de les veïnes, Sílvia Bonvehí.Tot i que ara la plaga ja s'ha reduït considerablement, encara que en continuen tenint, els veïns temen que torni a empitjorar a la primavera, amb l'arribada de la calor. Per això, han dit prou i ara estan recollint signatures per demanar el trasllat de la cooperativa. De moment, ja n'han recollit un centenar.Com a solució provisional, l'Ajuntament va fer una fumigació a la via pública, però la llei prohibeix fer-ne de més agressives perquè els pisos són a tocar. Per això, la solució definitiva passaria pel trasllat de la cooperativa, que està ubicada en aquest lloc des de fa més de 100 anys.Els seus responsables ho reconeixen, però consideren que no és una solució justa. "Trobar un emplaçament no es fa d'avui per demà, però la nostra intenció és anar a un altre lloc. No és just, però què hi podem fer, hem quedat envoltats de pisos i, si no podem fer la nostra activitat, haurem de marxar", diu el seu president, Josep Roca.Des de l'Ajuntament, el seu alcalde, Xavier Codina, assegura que estan treballant per fer efectiu el trasllat de la cooperativa, tot i que es tracta d'un negoci privat.

