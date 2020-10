El RAB Ràdio Global Festival uneix grups musicals dels Països Catalans i d'Amèrica

Neix un nou festival musical a Barcelona, amb vocació de projecció internacional i pensat per potenciar l'intercanvi de propostes entre bandes dels Països Catalans i de diversos països americans. Aquest dissabte, a tres quarts de dotze de la nit, el nou RAB Ràdio Global Festival reunirà un seguit de formacions musicals catalanes a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, connectant en directe amb Argentina, Equador, Mèxic i els EUA. El festival s'emetrà a YouTube ( tinyurl.com/rabfest ) i a Ràdio Amèrica Barcelona, i acabarà amb una sessió de zoom amb els músics.Pels organitzadors, "la música és un dels vehicles més idonis per obrir canals de comunicació i d'intercanvi cultural entre els països i continents. Volem que el RAB Ràdio Global Festival permeti als catalans descobrir propostes desconegudes -fins i tot de grups americans que canten en català- i als americans conèixer bandes catalanes d'un altíssim nivell".La proposta de Massa recull l'èxit a l'Amèrica Llatina de la banda sonora de Polseres Vermelles. Pemi Rovirosa ha fet gires pels casals catalans amb Lax’n’Busto i Suasi i els Electrodomèstics compta entre els seus integrants amb el mític Tito Dávila, tecladista de Los Enanitos Verdes, una formació venerada arreu d'Amèrica als 80 i 90. En sentit invers, els organitzadors confien que Catalunya rebrà amb entusiasme bandes americanes que fan música en català, com Veus del Cor (Equador) o Rock al Vent (Argentina), o propostes consolidades com Ancor (Mèxic) i A Sound of Thunder (EUA).Obrirà el RAB Ràdio Global Festival la formació equatoriana Veus del Cor, nascuda entre els joves del Casal Català de Guayaquil que fa covers de bandes catalanes. A continuació, l'emissió tornarà a l'Antiga Damm amb Massa, la nova proposta de Ferran Massegú, l'ex-Teràpia de Shock. El festival saltarà a l'Argentina, a la ciutat de Paranà, amb Rock al Vent, una altra banda nascuda entre els joves del Casal Català de la ciutat, amb temes propis i covers de grups catalans.De tornada a Barcelona, Pemi Rovirosa (Lax’n’Busto) oferirà els primers temes de la seva nova etapa com a solista. Tot seguit, el festival continuarà a Ciutat de Mèxic, amb la mítica banda Ancor, liderada per Jorge Jurado, que triomfa als escenaris des dels anys 80. L’última actuació a l'Antiga Fàbrica Damm anirà a càrrec de Suasi i els Electrodomèstics. La banda de l’exFora des Sembrat viatjarà des de Mallorca per tancar el cartell de formacions dels Països Catalans del festival. El tancament anirà a càrrec de la banda nord-americana A Sound of Thunder, des de Washington DC, que de la mà de Nina Oseguda va conquerir el cor dels catalans amb la versió heavy dels Segadors.El RAB Ràdio Global Festival està impulsat per Ràdio Amèrica Barcelona amb el suport de la discogràfica RGB i Estrella Damm. Ràdio Amèrica Barcelona és una nova emissora online que des del mes de febrer d'aquest any fa de pont entre Catalunya i els catalans d'Amèrica, amb estudis i centres de producció a Barcelona i diverses capitals americanes. Durant la pandèmia ha compartit les experiències dels diversos països del continent amb una programació generada des de Barcelona i des de les diverses comunitats catalanes d'Amèrica, on més de 150.000 catalanes hi tenen la residència.RAB Ràdio emet les 24 hores a www.rab.cat , amb una app pròpia per iOS i Android (onelink.to/RABradio) i una skill pròpia de l'assistent de veu Alexa.

