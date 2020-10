Els Mossos retiren una pancarta contra el rei davant l'Estació de França

En el marc de les protestes contra el rei per la visita de Felip VI a Barcelona, Òmnium Cultural ha penjat una pancarta al davant de l'Estació de França amb el lema "Joan Carles primer, Felip l'últim".La pancarta, però, ha durat pocs minuts. Instants després de ser desplegada, els Mossos l'han retirat. Segons TV3 , els fets s'han produït a petició del propietari de l'hostal on s'ha penjat perquè el seu contracte de lloguer no ho permetria.Barcelona s'ha llevat aquest matí blindada per la visita de Felip VI. Milers d'agents i un fort dispositiu de seguretat protegeix l'estació de França i els voltants, on el monarca oferirà un discurs a partir de dos quarts d'onze. Els accessos a l'avinguda de Marquès d'Argentera estan tallats impedint la presència de manifestants. Els Mossos d'Esquadra han creat un perímetre de seguretat davant de l'estació i hi ha desenes de furgones d'antiavalots.

