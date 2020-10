Felip VI fa una crida a la unitat i als entorns estables per enfortir l'economia

En una estació de França blindada pels Mossos d'Esquadra, i amb protestes de l'independentisme al carrer, Felip VI ha presidit aquest matí l'entrega dels premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW). En un discurs de marcat caràcter econòmic, el monarca ha evitat fer referència a la situació catalana o a la corrupció que esquitxa el seu pare, fugat als Emirats Àrabs des de l'estiu. Felip VI ha fet una crida a la unitat per generar entorns estables per a les empreses i enfortir una economia molt castigada per la situació generada per la pandèmia del coronavirus. En l'acte, hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el director del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro. No hi ha participat cap representant de les principals institucions catalanes, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona.El rei ha fet part del discurs en català i s'ha mostrat molt content de poder ser a Barcelona. Ha felicitat el Consorci de la Zona Franca, que s'ha fet en un edifici "emblemàtic" de l'estació de França. Felip VI l'ha definida com "la porta d'entrada de molts estrangers al nostre país". El monarca ha reivindicat les empreses de noves tecnologies que hi ha a Barcelona, una ciutat "caracteritzada pel caràcter cosmopolita i modern i per ser un referent en innovació". "Barcelona ha estat sempre a l'avantguarda, fins i tot en aquests moments marcats per l'impacte de la pandèmia", ha dit, i ha assegurat que la capital catalana és "un exemple" amb la convocatòria dels actes d'aquesta setmana de suport a l'emprenedoria i les tecnologia 4.0.Felip VI ha felicitat els premiats de la BNEW, que poden ser exemple per a molta gent. "El premi és important, però ho és molt més el que us queda per fer", ha dit, i ha desitjat molt d'èxit. "Persones com vosaltres contribueixen a que l'economia pugui avançar", ha assegurat. El monarca ha reivindicat la tasca de la Fundació Princesa de Girona i ha admès que s'està vivint "un temps inèdit" amb dificultats "d'enorme embergadura". "Per aprofitar bé les noves oportunitats cal estar preparats i anar-les a buscar", ha dit. Per apforitar les oportunitats, ha dit el rei, cal "talent" i "compromís amb les noves maneres de fer" amb "principis i valors sòlids" que tinguin en compte la sostenibilitat i l'impacte social positiu. "Aquest podria ser el camí per a la reactivació econòmica i la seva transformació", ha dit.En aquest sentit, ha dit que hi ha "l'oportunitat de fer millor les coses i fer-ho junts". Als premiats, els ha dit que "són necessaris" i s'ha mostrat convençut que amb el seu talent, l'economia podrà avançar i recuperar-se després de la pandèmia del coronavirus. "A Espanya comptem amb un sector empresarial sòlid i potent", ha apuntat. I per això, ha fet una crida a la unitat "per generar un entorn estable" a les empreses i enfortir l'economia. En un moment complex com l'actual, Felip VI ha remarcat la importància de les empreses d'impressió 3-D, que el rei visitarà aquest migdia. "Barcelona pot aspirar a fer un paper destacat en el desenvolupament de la nova indústria i com a centre de referència de la innovació al sud d'Europa", ha dit.El rei ha fet aquest discurs acompanyat de Pedro Sánchez i Pere Navarro en el marc de l'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), a l'estació de França. Després visitarà el hub d'empreses d'alta tecnologia de la Zona Franca. Cap autoritat catalana ha acompanyat el monarca . Les paraules de Felip VI en un espai blindat amb fortes mesures de seguretat han anat acompanyades de protestes de l'independentistes a l'exterior del recinte de l'estació de França. Els Mossos han impedit que els manifestants poguessin acostar-se massa al lloc on s'ha fet l'entrega de premis.Ni el Govern, ni el Parlament, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona han assistit a cap dels actes de Felip VI. L'independentisme manté que el rei "ha de demanar perdó" pel discurs del 3-O mentre que l'alcaldessa, Ada Colau - que ja va plantar el monarca el 2018 al Mobile World Congress per la "poca empatia" amb els ferits de l'1-O -, tampoc acompanyarà el rei pels "fets molt greus" que afecten la Casa Reial. Joan Carles I, amb la col·laboració del govern del PSOE i Podem, continua fugat als Emirats Àrabs pels escàndols de corrupció, i les filtracions i entrevistes de la seva amant, Corinna Larsen, van minant dia a dia la credibilitat de la monarquia.La visita de Felip VI té dues derivades clares. Ha evidenciat una vegada més que els vincles entre la majoria de catalans i la monarquia estan trencats, i alhora vol enviar una imatge d'unitat entre la Casa Reial i la Moncloa després de setmanes de tensions públiques. Tot plegat va esclatar el 25 de setembre, amb motiu del lliurament de despatxos judicials. L'acte es va fer a Barcelona i havia de comptar amb la presència de Felip VI i el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. El govern espanyol va maniobrar per evitar la presència del rei a Catalunya per aquelles dates, per la proximitat amb l'aniversari de l'1-O i també per la publicació imminent de la sentència contra el president Torra. Superats aquests dos moments, i també el tercer aniversari del 3-O, el govern espanyol confia que la crispació hagi disminuït.El moviment de la Moncloa també volia ser un toc d'atenció a un CGPJ amb el mandat caducat des de fa dos anys pel bloqueig del PP a la seva renovació. Aquell dia, Felip VI va trucar Lesmes per dir-li que li hauria "agradat" assistir a l'acte , moviment que va ser entès com una extralimitació del monarca i un alineament amb el Poder Judicial en contra de la Moncloa. Lesmes havia maniobrat amb el calendari de la publicació de la sentència de Torra. La presència conjunta del rei i Sánchez a Barcelona intentarà tancar aquest capítol -una "anècdota", segons el ministre de Justícia- i enfortir la unitat institucional quan Espanya és a les portes de la segona onada del coronavirus.

