El turisme valencià espera milers de madrilenys pel pont del Pilar

El turisme valencià espera un repunt de les reserves al País Valencià per al pont del Pilar, després de saber-se l'auto del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid , que aixeca les restriccions que el Ministeri de Sanitat havia establert sobre la capital i altres ciutats madrilenyes.Segons els càlculs de la patronal Hosbec, aquesta decisió judicial pot suposar un "revulsiu" per a les reserves al País Valencià, ja que moltes van ser cancel·lades fa una setmana i pot suposar que les dades definitives d'ocupació puguin créixer fins a 10 punts.Així es reflecteix en l'informe de previsions d'ocupació per al pont del Pilar i 9 d'octubre elaborat per BidDataHosbec per als destins turístics de Benidorm, Costa Blanca, València i Castelló.Segons aquest estudi, el "principal motor" de l'activitat durant aquest pont serà "el turisme de proximitat", tant pel propi País Valencià, que suma un dia més de pont amb el 9 d'octubre, com el de les províncies properes, amb un radi de dues o tres hores de cotxe.A Benidorm, la previsió d'ocupació per al pont que comença aquest divendres frega el 50% i amb total seguretat acabarà superant el 60%. Els càmpings, amb clients de més llarga estada, són la modalitat d'allotjament amb millor perspectiva, mentre que els apartaments turístics tenen unes previsions d'ocupació molt residuals, un 20%.

