La Comunitat de Madrid prepara una nova ordre però no aclareix encara si acatarà la petició de Sánchez

La Comunitat de Madrid està preparant una nova ordre, segons fonts del govern d'Isabel Díaz Ayuso que no aclareixen encara si inclou el confinament perimetral de Madrid i 9 ciutats més de la Comunitat, com reclama el president espanyol, Pedro Sánchez, o si insisteix en el confinament per barris, tal com ha defensat el govern regional fins ara.La Comunitat haurà de presentar l'alternativa al govern espanyol abans del Consell de Ministres previst per les 12 del migdia per aprovar per decret l'estat d'alarma a aquest territori. En declaracions a Onda Madrid el conseller de Justícia, Enrique López, ha acusat Sánchez de "generar caos" i ha apuntat que l'aposta prioritària de la Comunitat continua essent un confinament per barris.El conseller de Justícia de la Comunitat de Madrid, Enrique López, ha assegurat aquest divendres a tres quarts de nou del matí que el seu govern encara no havia decidit quina de les alternatives presentarà al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Aquest dijous a la nit el govern espanyol els va llançar un ultimàtum perquè adoptin ells mateixos el confinament perimetral de Madrid i 9 ciutats més o demanin l'estat d'alarma si no volen que ho faci l'Estat.En tot cas ha apuntat que la conselleria de Sanitat està "estudiant" les alternatives i ha demanat al president espanyol que deixi de banda els ultimàtums i "segui a discutir".

