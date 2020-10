Busquen un home desaparegut des de fa tres dies a Olot

Segons avancen fonts policials, l'home era molt actiu i no tenia problemes de mobilitat. A més, la unitat subaquàtica dels GRAE ha resseguit les olles, gorgues i rescloses del Fluvià i la riera de Riudaura al seu pas per Olot.Segons avancen fonts policials, l'home era molt actiu i no tenia problemes de mobilitat.

Un home de 82 anys, que viu a la zona de l'Hostal del Sol, ha desaparegut a Olot (la Garrotxa) des de fa tres dies. Segons fonts de la família, que va alertar que no havia tornar a casa, hauria sortit a passejar aquest dimarts, com feia habitualment, i no va tornar a casa seva.Mossos d'Esquadra, Bombers i Policia Local d'Olot han organitzat un dispositiu per a cercar-lo, inclosa una unitat canina i, ahir a la tarda mateix, un helicòpter.El seu fill va denunciar-ne la desaparició el dimecres a la comissaria i va explicar que l'última vegada que el va veure va ser el mateix dimarts. Des del dimecres que ja es va iniciar el dispositiu de recerca, però aquest dijous s'ha ampliat en nombre de dotacions.A més de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra,els Bombers n'hi han aportat dues més. També s'hi ha afegit un helicòpter dels Bombers que ha pentinat la zona des de l'aire.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor