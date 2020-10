La Moncloa tira pel dret i decreta l'estat d'alarma a Madrid

Madrid torna a l'estat d'alarma. El consell de ministres extraordinari d'aquest divendres ha decretat l'aplicació del mecanisme constitucional que permetrà tancar perimetralment Madrid i nou municipis més, després que dijous el Tribunal Superior de Justícia de Madrid tombés les restriccions aprovades per Sanitat. La decisió ha estat presa en absència del president Pedro Sánchez, qui era a Barcelona amb Felip VI, i malgrat l'oposició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.Sánchez ha mantingut una conversa amb Ayuso per transmetre-li la notícia. Els dos han acordat que els respectius equips parlaran en els pròxims 15 dies per parlar dels escenaris. L'estat d'alarma apareixerà publicat a la versió electrònica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en les pròximes hores i tindrà vigència des d'aquell moment. La durada de l'estat d'alarma serà de 15 dies i les mesures que imposa són les mateixes que estaven en vigor fins aquest dijous. Això és, entre altres, un confinament perimetral de Madrid i 9 municipis.La decisió ha arribat sense haver rebut una resposta concreta per part d'Ayuso, a qui el govern espanyol li havia donat un ultimàtum dijous a la nit perquè fes una nova proposta. La presidenta autonòmica sí que havia anunciat a primera hora d'aquest divendres que la Comunitat de Madrid estava preparant una nova ordre, però sense aclarir si acataria la petició de Sánchez del confinament perimetral de Madrid i 9 ciutats més.L'aplicació de l'estat d'alarma era de l'última carta que es volia jugar en el taulell, vist el malestar i la tensió amb el govern de la comunitat. Dijous, després que es conegués la sentència del TSJM, Sánchez va traslladar a Ayuso tres possibilitats: que la Comunitat de Madrid com a autoritat competent en matèria sanitària dictés una ordre a l'empara del que marca la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública; que demanés la declaració de l'estat d'alarma perquè sigui el govern espanyol al costat de la Comunitat de Madrid qui el declari i ratifiqui les mesures en qüestió, o que sigui el govern d'Espanya qui declari l'estat d'alarma sense la sol·licitud prèvia.El govern estatal ja va assenyalar que en qualsevol dels tres casos les mesures de confinament perimetral i la resta de normes serien “exactament les mateixes” que s'aplicaven, atès que “l'únic que canviaria seria l'instrument legal per les quals s'adopten, és a dir, la cobertura jurídica”.Els jutges que dijous van tombar la limitació de moviments a Madrid i nou municipis més, en vigor des de divendres passat, consideren contrari al dret el tancament decretat per una ordre del ministeri de Sanitat que va executar la conselleria de Sanitat madrilenya. El tribunal sosté que existeixen "instruments jurídics" per "delimitar, modular, restringir i fins i tot suspendre els drets fonamentals de les persones, respectuosos amb les garanties constitucionals", en una referència indirecta a l'estat d'alarma.La decisió del Tribunal Superior de Madrid contradiu el criteri dels seus homòlegs d'altres comunitats, que fins ara han ratificat els confinaments perimetrals decretats per governs autonòmics, com el que va establir el Govern a la comarca del Segrià el mes de juliol.Fins que entrin en vigor les noves restriccions els habitants de Madrid capital i la resta de ciutats afectades poden desplaçar-se a qualsevol altre indret de la geografia de l'Estat. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, els ha recomanat que no ho facin i que segueixin les recomanacions sanitàries.El govern madrileny havia recorregut les restriccions a l'Audiència Nacional , però ha acabat retirant el recurs, segons Ayuso, "per evitar més confusió encara als ciutadans". La presidenta regional ha assegurat que les decisions del ministeri eren "precipitades, no consensuades i afectaven drets fonamentals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor