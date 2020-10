El Barça contacta amb el coronel Baena per tramitar la denúncia de la moció de censura

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta directiva han denunciat a la Guàrdia Civil una suposada falsificació de firmes per part de la moció de censura, tal com ha avançat la Cadena SER . A través dels serveis jurídics del club, es paralitza així la moció de la qual ja se n'havien validat suficients firmes com per forçar la votació que decideixi el futur de la junta encapçalada per Bartomeu. Segons recull La Vanguardia , el club ha alertat el cos per unes "evidències de la possible perpetració d'il·lícits de caràcter penal que, per la seva transcendència, s'escapen de l'àmbit de la mesa". El Barça avisa en l'escrit a la Guàrdia Civil que el fet que s'hagin presentat "fins a 300 paperetes amb una dubtosa autenticitat fa pensar que hi poden haver altres blocs de paperetes no autèntiques".El mateix text al qual ha tingut accés el diari afirma que es tracta d'"una campanya perfectament planificada amb l'objectiu de perjudicar la junta i el seu president per mitjans il·lícits". Les sospites per part de la junta de Bartomeu haurien esclatat en trobar una sèrie de cinc paperetes signades per diferents socis que mostraven una cal·ligrafia "similar".Aquesta maniobra podria alentir el procés de la moció de censura, que després de superar les 16.521 firmes de socis vàlides havia de votar-se en un referèndum que s'hauria de programar en un marge d'entre 10 i 20 dies per part de la mateixa junta.El Barça, segons La Vanguardia , va tramitar la denúncia fent primer una trucada al tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, cap de la Policia Judicial, per a què fos ell qui l'atengués. El club es posava així en mans d'un dels flagells de l'independentisme i redactor dels polèmics informes que van servir per condemnar els presos polítics per l'1-O.Un cop feta la trucada, un representant del club es va trobar amb Baena i durant dues hores li va explicar que tenien sospites que els impulsors de la moció de censura haurien comès un delicte de falsedat documental, usurpació d'identitat i fins i tot possible pertinença a organització o grup criminal.Aquesta causa podria estar connectada amb la que el Barça va denunciar fa un temps sobre l'existència de 2.800 carnets d'abonats que es van utilitzar per a la revenda d'entrades.

