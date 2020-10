Adolescents iCat, menció de Qualitat i Innovació als Premis Ràdio Associació

Des de @RadioAssociacio ens han atorgat la menció de #Qualitat i #Innovació per #AdolescentsiCat per apostar per adreçar-se a un públic jove amb noves fórmules i llenguatges multimèdia tot potenciant la presència del #català



Quina il·lusió, mmmmmmoltes gràaaacies!!!! pic.twitter.com/1fAs1VjE7c — Adolescents XL (@AdolescentsXL) October 8, 2020

Aquest dijous s'ha celebrat la gala de la 20a edició dels Premis Ràdio Associació, que reconeixen la feina de programes i professionals de la ràdio a Catalunya. Adolescents iCat ha rebut la menció de Qualitat i Innovació "per apostar per adreçar-se a un públic jove amb noves fórmules i llenguatges multimèdia tot potenciant la presència del català en els nous canals de comunicació dels adolescents".L'acte, ajornat des del març a causa del coronavirus, ha comptat amb la presència d'alguns dels premiats i de diverses autoritats com el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

