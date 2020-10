Sánchez convoca un consell de ministres extraordinari per decretar l'estat d'alarma a Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat un consell de ministres extraordinari per demà divendres per decretar l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. Segons explica eldiario.es , la decisió de l'executiu espanyol arriba després que el govern madrileny que dirigeix Isabel Díaz Ayuso hagi ignorat les diverses peticions del Ministeri de Sanitat per reunir-se i abordar noves mesures sanitàries per frenar la pandèmia de coronavirus al territori.La Secretaria d'Estat de Comunicació ha informat que a la tornada d'un viatge oficial a Algèria el president del govern espanyol s'ha posat en contacte amb la seva homòloga madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per “abordar les alternatives legals existents” per mantenir les mesures previstes a l'ordre revocada avui pel TSJM “per raons no de fons sinó de mera habilitació legal per a adoptar-les”.Sánchez ha traslladat a Ayuso tres possibilitats, que la Comunitat de Madrid com a autoritat competent en matèria sanitària dicti una ordre a l'empara del que marca la Llei Orgànica de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública; que demani la declaració de l'estat d'alarma perquè sigui el govern espanyol al costat de la Comunitat de Madrid qui el declari i ratifiqui les mesures en qüestió, o que sigui el govern d'Espanya qui declari l'estat d'alarma sense la sol·licitud prèvia.El govern estatal assenyala que en qualsevol dels tres casos les mesures de confinament perimetral i la resta de normes serien “exactament les mateixes” que s'aplicaven, atès que “l'únic que canviaria seria l'instrument legal per les quals s'adopten, és a dir, la cobertura jurídica”.La mateixa font ha indicat que Ayuso, en una segona conversa telefònica, ha dit a Sánchez que “necessita temps”, i s'han donat de marge fins demà al matí.Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha indicat a través de Twitter que a primera hora del matí reunirà el govern autonòmic madrileny per "veure alternatives". Ha reiterat, en aquest sentit, que al seu parer les zones bàsiques "estaven funcionant i poden ser el millor". Per això ha desitjat "pactar una solució" que beneficiï la ciutadania i aporti "claredat".El Consell de Ministres extraordinari se celebrarà doncs, probablement, després que Ayuso hagi comunicat la seva decisió a Sánchez.Fonts de Moncloa han indicat, finalment, que el president espanyol manté a l'agenda la visita prevista a Barcelona al costat del rei Felip VI en el marc de l'acte de clausura de la mostra Barcelona New Economy Week a l'Estació de França.L'aprovació de la mesura excepcional, que va estar en vigor a tot l'Estat durant els pitjors mesos de la crisi sanitària, només afectaria en aquesta ocasió als municipis de la Comunitat de Madrid amb més incidència de la Covid-19. El govern espanyol vol negociar amb l'executiu madrileny les passes a seguir després de la decisió judicial, i en aquest sentit serà clau la reunió d'aquest dijous a la tarda entre els responsables del ministeri de Sanitat i els seus homòlegs de l'autonomia "Si la justícia diu que ha de ser un altre mecanisme, haurem d'avaluar-ho amb la Comunitat de Madrid i prendre les decisions oportunes", ha apuntat Sánchez, que ha ressaltat que l'estat d'alarma va funcionar de manera "molt eficaç" per "doblegar la corba" de contagis a la primera onada de la pandèmia.Els jutges que han tombat la limitació de moviments a Madrid i nou municipis més, en vigor des de divendres passat, consideren contrari al dret el tancament decretat per una ordre del ministeri de Sanitat que va executar la conselleria de Sanitat madrilenya.El tribunal sosté que existeixen "instruments jurídics" per "delimitar, modular, restringir i fins i tot suspendre els drets fonamentals de les persones, respectuosos amb les garanties constitucionals", en una referència indirecta a l'estat d'alarma.Amb la decisió d'aquest dijous el Tribunal Superior de Madrid contradiu el criteri dels seus homòlegs d'altres comunitats, que fins ara han ratificat els confinaments perimetrals decretats per governs autonòmics, com ara el que va decretar al juliol el Govern per a la comarca del Segrià.Fins que s'aprovin noves restriccions els habitants de Madrid capital i la resta de ciutats afectades poden desplaçar-se a qualsevol altre indret de la geografia de l'Estat. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, els ha recomanat que no ho facin i que segueixin les recomanacions sanitàries.La dirigent popular, que va aplicar el tancament de Madrid després de setmanes d'estira-i-arronsa amb el ministeri de Sanitat, ha anunciat que aquest divendres l'executiu regional té previst aprovar una nova ordre amb restriccions "assenyades, justes i ponderades" acordades amb el govern espanyol.El govern madrileny havia recorregut les restriccions a l'Audiència Nacional , però ara ha retirat el recurs, segons Ayuso, "per evitar més confusió encara als ciutadans". La presidenta regional ha assegurat que les decisions del ministeri eren "precipitades, no consensuades i afectaven drets fonamentals".

