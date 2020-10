Els zombis a la Guerra Civil de «Malnazidos» donen el tret de sortida de Sitges 2020

Malnazidos, pel·lícula codirigida per Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, dona aquest dijous el tret de sortida a la 53a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Els protagonistes del film són un grup de combatents de la Guerra Civil espanyola de bàndols contraris i que hauran d'aliar-se per fer front a un adversari comú, els zombis. Per aconseguir-ho hauran de deixar les seves diferències de banda i el seu odi mutu per evitar convertir-se en uns d'ells.La cinta s'havia d'estrenar al setembre i finalment arribarà als cinemes el 22 de gener. La pel·lícula d'acció i aventures, amb tocs de cinema fantàstic, està escrita per Jaime Marqués Olarreaga, Alberto Fernández Arregui i Cristian Conti a partir de la novel·la Noche de Difuntos del 38 de Manuel Martín Ferreras. La cinta ha estat rodada en diferents localitzacions de Catalunya.De Toro explica que més que la premissa de la unió de persones de dos bàndols contraris per enfrontar-se a un enemic comú, els va interessar la idea de Guerra Civil i zombis. En aquest sentit, Ruiz Caldera assenyala que Malnazidos és "una aventura de gènere fantàstic. El tema del conflicte de la Guerra Civil és només un context perquè no és un film sobre la guerra, nosaltres hem volgut anar per un altre costat fent una aventura amb terror i comèdia".Ruiz Caldera indica que han volgut fer una pel·lícula de les que han vist moltes vegades al Festival de cinema Sitges. "Aquí hem rigut, ens hem espantat i emocionat i hem volgut fer un film amb tot això. Volíem un còctel amb mescla de gèneres". D'entrada, afegeix, "és cinema fantàstic, però també té terror, comèdia i romanticisme".En una època amb tantes propostes sobre cinema i sèries de zombis, Ruiz Caldera explica que els zombis de la pel·lícula són molt característics. "Són zombis que s'acaben de despertar i no estan podrits, la seva carn està recentment morta. Veure zombis de dia que no estan podrits també ho hem hagut de treballar amb el maquillatge i les lentilles perquè fes por".De Toro assegura que quan van veure la pel·lícula per primera vegada se'n van adonar que tots els personatges tenien el seu moment. "És un film coral, però una cosa que hem aconseguit és que tots els personatges tenen el seu espai i quan acaba la pel·lícula els acabes estimant una mica", assenyala.El film està protagonitzat per Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i María Botto. Els acompanyen Manel Llunell, Mouad Ghazouan, Dafnis Balduz i Sergio Torrico.Esparbé es posa en la pell de Jan Lozano, un capità del bàndol franquista. "És un personatge que al principi li ofereixen una missió de creuar territori enemic i quan ho fa és pres pels republicans", diu en declaracions a l'ACN.L'actor apunta que a l'inici de la pel·lícula el personatge té un caire més còmic i que es mou des del sarcasme i l'humor negre perquè "és la seva eina per batallar en la tragèdia de la guerra". A mesura que la història avança el personatge es va enfosquint.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor