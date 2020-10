Crema de fotos del rei a les places en la vigília de la visita de Felip VI a Barcelona

⬛⬜🔥 Les fotos del Borbó comencen a cremar a places d'arreu del país. El rei d'Espanya no és benvingut. Catalunya no té rei! #XarxaIndependència pic.twitter.com/q5oJKQ4oQV — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) October 8, 2020

EN DIRECTE🔴 Unes 200 persones es concentren al Raval de Montserrat de #Terrassa contra la visita del Rei. Ara es llegeix un manifest criticant la "monarquia corrupta i opresora". Les fotos de Felip VI, preparades per ser cremades; informa @marcsolevhttps://t.co/ffPyifzi6x pic.twitter.com/sxBaGd4oRD — LaTorre (@torrepalau) October 8, 2020



"els catalans no tenim rei" cremada de fotos del rei 3n front ajuntament de Barcelona #NOtenimREI @assemblea @SectorialsANC pic.twitter.com/wUQ0NbB9Te — Informàtica per la Independència (@anc_ticxi) October 8, 2020

🔥 EN DIRECTE Una cinquantena de persones cremen fotografies del Rei Felip VI en senyal de protesta per la visita del monarca a Catalunya demà, divendres; informa @MCasasCortada https://t.co/9wzZ8hZWin #Rubicity pic.twitter.com/RIcvuZ3645 — Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) October 8, 2020

Centenars de persones han cremat fotografies de Felip VI en places de desenes de municipis en la vigília de la visita del monarca a Barcelona aquest divendres. L'ANC ha convocat aquestes protestes simultànies com a prèvia a la mobilització de demà a la capital, quan ha cridat a fer una cadena humana des del monument de Colom fins a l'Estació de França a les deu del matí. La convocatòria d'aquest divendres és conjunta amb JxCat, ERC, la CUP, l'ANC, Òmnium Cultural, USTEC-STEs, la Intersindical-CSC, la IAC, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, CIEMEN i Drets.Una de les convocatòries amb més afluència ha estat la de Barcelona, on els manifestants s'han aplegat a la plaça de Sant Jaume. Girona, Terrassa, Reus o Cerdanyola del Vallès són alguns dels altres municipis on s'han congregat més persones.La crema de fotos també s'ha repetit a Tarragona, Figueres, Rubí o Flix. Les assemblees locals de l'ANC han fet una crida a mantenir les mesures de seguretat per prevenir la propagació de la Covid-19 i han demanat que els manifestants mantinguessin la distància de seguretat i portessin mascareta.Els Comitès de Defensa de la República també han convocat una concentració demà a les 10 del matí a l'Estació de França amb el lema "escac i mat". Part dels CDR del Barcelonès mantenen la seva aposta per una estratègia de "confrontació al carrer" després de les mobilitzacions contra la inhabilitació del ja expresident Quim Torra i per la commemoració del tercer aniversari de l'1-O.

