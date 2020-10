Una mascareta mal posada, desencadenant de l'agressió homòfoba als ferrocarrils de Terrassa

"Maricón de mierda", "maricón de raza pura" o "quin fàstic" són les paraules que surten de la boca de l'autora d'una agressió homòfoba, aquest dijous al matí a la línia S1 de FGC, que enllaça Terrassa i Barcelona, al seu pas per l'estació de Provença, a la capital catalana. En un vídeo , la víctima, un jove egarenc, ha pogut gravar com l'agressora l'insulta i fins i tot li propina una puntada de peu.Contactat per, la víctima, un veí de Terrassa de 31 anys, explica que durant gairebé mitja hora, en el trajecte entre la cocapital vallesana i Provença, l'agressora s'ha mostrat molt alterada després que un noi li demanés que es posés bé la mascareta –la portava sota el nas- tractant-se d'un espai "reduït i atapeït". Aquest "mal viatge" des de casa ha culminat amb el vídeo, que s'ha fet viral.Segons ell, ha estat aquesta petició, tant concorrent en els nostres dies, la que ha desencadenat la tensió: davant la negativa "amb males maneres" de l'agressora, que ha al·legat que "era asmàtica", una noia present li ha recriminat la seva actitud "insolent" i ha canviat de lloc.L'agressora, segons explica el jove, "s'estava fent molesta fent comentaris en veu alta i acusant la noia que havia marxat d'estar-la gravant". Per això, ha decidit intervenir i demanar-li que parés. Ha estat aleshores quan ha començat un assetjament verbal de "15 o 20 minuts" fins a Provença, on ella, abans d'abandonar el vagó, ha comès l'agressió homòfoba que es veu al vídeo.Després d'això, ell l'ha retingut amb la intenció d'entregar-la a la policia, però ha desistit davant del "nerviosisme generalitzat". Hores després reconeix que es troba "impactat però bé" i aquest divendres interposarà la corresponent denuncia. Tot i això, es troba "alleujat" sabent que hi ha testimonis dels fets, i que no ha estat l'únic objectiu de l'agressora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor