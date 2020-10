El primer reactor de fusió nuclear podria ser una realitat el 2025

El primer reactor nuclear de fusió viable podria estar operatiu el 2025. Es tracta d’SPARC, un nou reactor dissenyat pel MIT (Massachussets Institute of Technology) en col·laboració amb la companyia Commonwealth Fusion Systems. Segons un estudi publicat a la revista científica Journal of Plasma Physics, entraria en funcionament dintre de cinc anys. L’SPARC estaria operatiu una dècada abans que el projecte d’energia de fusió més gran mai concebut fins ara, el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER), que va ser dissenyat el 1985 i es va començar a construir el 2013 a Caradache (França), i que no generarà una reacció de fusió fins, com a mínim, l’any 2035.





La fusió tampoc produeix cap emissió de gasos com diòxid de carboni ni altres contaminants. I el combustible per dur-la a terme, l’hidrogen, és prou abundant a la Terra per a satisfer totes les necessitats energètiques de la humanitat durant milions d’anys. Els investigadors esperen que les futures plantes d’energia de fusió inspirades en l’SPARC siguin capaces de general entre 250 i 1.000 megawatts d’electricitat. En l'actualitat les plantes d’energia dels Estats Units generen entre 100 i 500 megawatts.



Fusionar hidrogen és el mateix procés que fan el Sol i les estrelles per obtenir la seva energia. Gràcies a la seva enorme gravetat, a l'interior dels seus nuclis els àtoms d'hidrogen s'uneixen i creen heli, alliberant durant aquest procés l'energia necessària per fer el nostre planeta habitable. El problema per imitar aquest procés a la Terra és que no compta amb la immensa gravetat solar, pel que es necessita una enorme quantitat d'energia per fusionar els àtoms, on es requereixen temperatures d'almenys 110 milions de graus. La principal diferència de l'SPARC respecte dels actuals models de reactors, de fissió nuclear, és que aquests últims obtenen l'energia mitjançant el trencament (fissionar) nuclis atòmics molt pesats, el que genera una enorme quantitat de perillosa radiació. La fusió nuclear, en canvi, uneix nuclis atòmics molt lleugers per formar altres més pesats. Quan la massa dels àtoms resultants és menor que la dels àtoms que el conformen, l'excés de massa es converteix en energia, alliberant una gran quantitat de llum i calor i, sobretot, lliure de radiacions.



El projecte va iniciar-se el 2018 i començarà a construir-se el pròxim mes de juny. Martin Greenwald, físic de plasma del MIT i uns dels líders del desenvolupament del nou reactor explica que l’SPARC pot arribar a causar un impacte social sense precedents, i que pot resultar una solució contra l'escalfament global.



El projecte va iniciar-se el 2018 i començarà a construir-se el pròxim mes de juny. Martin Greenwald, físic de plasma del MIT i uns dels líders del desenvolupament del nou reactor explica que l'SPARC pot arribar a causar un impacte social sense precedents, i que pot resultar una solució contra l'escalfament global.

El reactor del MIT comptarà amb una nova generació d'imants d'alta temperatura que van ser concebuts fa poc més de cinc anys (molts anys abans que l'ITER fos dissenyat) i que pot crear camps magnètics molt més potents i barats que aquest. Segons l'estudi de la revista de divulgació científica Journal of Plasma Physics, l'SPARC serà capaç de produir deu vegades més energia que la que necessita per funcionar. "Les plantes d'energia de fusió podrien reemplaçar progressivament cadascuna de les plantes de combustibles fòssils, i no seria necessari reestructurar les xarxes elèctriques, com passaria amb l'energia solar o eòlica, que no s'adapten bé al disseny actual de xarxes elèctriques", explica Greenwald.

