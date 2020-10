La meitat dels casos de coronavirus que es detecten a Catalunya són asimptomàtics

Un de cada dos casos de coronavirus que es detecten a Catalunya actualment no tenen símptomes de la malaltia covid-19, ha indicat aquest dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha explicat que s'estan detectant gràcies als cribratges i a les proves als contactes estrets.El coordinador de la unitat de la covid-19, Jacobo Mendioroz, ha afirmat que és "molt important" conscienciar-se que es pot transmetre la malaltia encara que no se'n tingui cap símptoma. Sobre tècniques diagnòstiques, es preveu que els tests ràpids d'antigen es comencin a distribuir abans de dues setmanes. De moment s'utilitzaran en centres sanitaris com hospitals que no tinguin laboratori de PCR en persones simptomàtiques o contactes.

