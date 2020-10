«Operació Aigua»: descobrir els usos i abusos dels recursos hídrics

Hi ha aigua per a tothom? Quanta aigua consumim cada dia els catalans i catalanes? Quantes persones no tenen accés a aigua potable arreu del món? Saps com es calcula l'aigua virtual que es consumeix en menjar un tall de carn o en comprar una samarreta?Aquestes i moltes altres preguntes es responen a l' exposició Operació Aigua , organitzada per Sorea, i que s'ha estrenat aquest octubre al Museu de Ciències Naturals de Granollers. Està previst que, posteriorment, inicii una gira que el portarà a una trentena de localitats de Catalunya. Operació Aigua vol conscienciar als visitants sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua, dels usos i abusos que en fem com a societat i de l’impacte que aquests tenen en el medi natural. Està formada per quatre plafons corresponents als quatre grans àmbits de l'exposició: aigua per a tothom?; quanta aigua consumeixes?; com s'embruta l'aigua; i com contaminem l'aigua?