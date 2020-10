Els MIR tornaran a fer vaga els dies 19, 20, 21, 22 i 23 d’octubre

Metges de Catalunya (MC) ha tornat a convocar els MIR a una nova vaga els dies 19, 20, 21, 22 i 23 d'octubre, després de dues setmanes d'aturades. El sindicat mèdic i els residents han decidit que la protesta es perllongui "mentre el Departament de Salut no fixi els criteris i faciliti els recursos" que facin possible un acord amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals empresarials de la xarxa sanitària concertada.Si no hi ha pacte, la vaga de cinc dies es repetirà cada tres setmanes, de manera indefinida. Més de 4.000 residents dels hospitals i centres d’atenció primària públics i concertats estan cridats de nou a l'aturada."La precarietat laboral i retributiva dels residents és objectiva i és incompressible que, davant el dèficit de facultatius del sistema sanitari públic, no es promogui la captació i la retenció del jove talent mèdic", afirma l’organització que, una vegada més, demana a Salut que no es desentengui del conflicte.Indiquen que els MIR "són els metges i metgesses de present i de futur" i l’Administració "té el deure de garantir que la prestació de l’assistència sanitària es realitza amb qualitat i amb les millors condicions per a tots els professionals encarregats d’oferir aquest servei públic essencial".Més de 4.000 residents dels hospitals i centres d’atenció primària públics i concertats estan cridats de nou a la vaga que manté els mateixos objectius de millora de les condicions formatives, laborals i retributives de l’anterior convocatòria. El sindicat reclama que els MIR tinguin garantit un temps suficient de formació "perquè és la seva primera prioritat", que es respectin els límits de jornada laboral i els descansos "perquè no són treballadors sense drets ni personal a explotar" i que es millorin les seves retribucions "perquè professionals amb aquesta formació, qualificació, capacitat i responsabilitat no poden ser mileuristes ni patir per arribar a final de mes".

