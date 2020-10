Demanen fins a quatre anys de presó per al detingut pels talls de la C-25 a Gurb

Roger Aguayo, detingut pels talls de la C-25 a Gurb durant la vaga del 21-F del 2019, s'enfronta a una pena de fins a quatre anys de presó. L'acusació particular que, en aquest cas, no està representada per la Generalitat, sinó per advocats privats dels agents dels Mossos, l'acusa d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat, un altre de desordres públics, i dos de lesions lleus. A més, li demana una multa de 6.060 euros en concepte de responsabilitat civil.Per la seva banda, la fiscalia li rebaixa la petició de presó fins als 2 anys per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i també l'acusa de dos delictes de lesions lleus. La defensa, per la seva banda, en demana l'absolució. Ara, el jutge haurà d'assenyalar data pel judici.La carretera C-25 va estar tallada durant més de cinc hores el 21 de febrer del 2019, amb motiu de la vaga. Durant el tall, que va començar a les 7 del matí i es va allargar fins a les 12 del migdia, algunes persones van resultar ferides pel desplegament dels Mossos d'Esquadra que els intentava desallotjar sense èxit.Al vespre, un cop detingut Roger Aguayo, centenars de persones es van manifestar davant la comissaria de Vic dels Mossos d'Esquadra per reclamar la llibertat del jove. Tot i que en un inici el jove va demanar l''habeas corpus' per detenció arbitrària i el jutge li va denegar, al voltant de les 8 del vespre va ser alliberat.Al maig, el jutge va decidir arxivar provisionalment la causa contra tres detinguts més encausats pels talls de la C-25 a Gurb durant la vaga del 21 de febrer del 2019, amb motiu de l'inici del judici de l'1-O.L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Fonamentals ha iniciat una campanya de suport per recollir diners que ajudin a sufragar la defensa d'Aguayo.

