L'estrambòtica reaparició de l'exdona de Mainat: així s'intenta guanyar als periodistes

Angela Dobrolowski, investigada per intent d'assassinat al seu exmarit, Josep Maria Mainat, ha aparegut públicament per primera vegada des que es va destapar el cas, i ho ha fet de la forma més surrealista possible.Dobrolowski ha sortit de casa seva per rebre els periodistes que fan guàrdia a la porta del domicili amb una perruca blanca, una mascareta negra i unes ulleres de sol que pràcticament li tapaven tota la cara, tal com han captat les càmeres de Telecinco A part de la surrealista posada en escena, les maniobres de l'exdona de Mainat han deixat encara més sorpresos els reporters. Així, ha sortit amb una safata de croissants de xocolata i n'ha ofert als periodistes "per educació i respecte després de tants dies".Mentre els donava berenar, Dobrolowski esquivava les seves preguntes referents al cas Mainat: "Per què parlar si es pot menjar?", els insistia, fins que un dels reporters n'ha agafat un i llavors s'ha tornat a tancar a casa.

