Els confinaments «estrictes» són millors per a l'economia que «mesures suaus i prolongades», segons l'FMI

El Fons Monetari Internacional (FMI) defensa que un confinament "estricte" porta a una recuperació econòmica "més ràpida" que "mesures suaus i prolongades". En un article, els economistes de l'FMI Francesco Grigoli i Damiano Sandri apunten que "qualsevol recuperació que vulgui ser duradora dependrà de la resolució de la crisi sanitària".Per tant, defensen que cal aplicar mesures fortes per frenar l'expansió de la Covid-19 per tal d'afavorir la recuperació. "Aixecar els confinaments és improbable que porti a un impuls econòmic decisiu i sostingut si les infeccions són encara elevades", assenyalen. Els economistes també apunten que en contexts amb elevats contagis les persones aposten més per la "distància social voluntària"."Els confinaments tenen costos a curt termini, però poden portar a una recuperació econòmica més ràpida perquè disminueixen les infeccions i l'extensió de la distància social voluntària", diu l'article. A més, els dos economistes defensen que cal aplicar mesures estrictes quan els contagis encara són baixos perquè s'han mostrat més efectives que quan la transmissibilitat ja és més elevada.D'altra banda, l'article apunta que les restriccions per frenar la Covid-19 han perjudicat més les dones que els homes. "Les ordres de quedar-se a casa i el tancament d'escoles han portat a una caiguda més gran de la mobilitat en dones que en homes", diu l'article, que considera que això perjudica les oportunitats laborals de les dones.

