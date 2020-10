Imaginar la nova Barcelona des del teatre: arriba «La taula» al Lliure

Quina Barcelona volem? En quin tipus de barri ens agradaria viure? A quina cultura aspirem com a societat? Són tres preguntes a les quals es buscarà resposta del 14 al 16 d'octubre al Teatre Lliure de Montjuïc a través del muntatge La taula.Es tracta d'una performance creada originalment per la companyia nord-americana Split Britches i que ara arriba a Barcelona en el marc de la Biennal de pensament 2020 . La premissa és senzilla. Una taula a l'escenari acollirà a 12 espectadors que es convertiran en comensals. El paper d'amfitrió recau en el gestor cultural i escriptor Isaias Fanlo, membre del Comitè de programació del teatre. L'entrada a l'espectacle és gratuïta.Fanlo serà l'encarregat d'encetar la performance formulant preguntes als assistents. El primer dia el debat se centrarà en la ciutat, el segon en el barri i el tercer en la cultura. Tots els espectadors podran dir-hi la seva i expressar en veu alta les seves reflexions. "Ara vivim un moment de qüestionament. Ens preguntem on anem, qui som i quina democràcia volem", defensa Fanlo.Tot i que les preguntes siguin el punt de partida del muntatge, l'amfitrió assegura que no té cap previsió més enllà d'això. "La filosofia de La taula deixar que la conversa flueixi", explica. "L’important és atrevir-se a expressar opinions. Aquí no separarem entre savis i la resta, tothom podrà ser escoltat", afegeix.Fanlo també apunta que un dels objectius que persegueix la performance és treballar l'empatia. "Ens han ensenyat que hem de tenir raó i aquí es tracta d'acceptar altres idees", resumeix. L'amfitrió avisa que les tres sessions de La taula no acabaran amb "conclusions fermes" però això no vol dir que les idees expressades caiguin en l'oblit quan els espectadors surtin per la porta del Lliure. "L'important és fer-se preguntes. Si ho fem, estarem més a prop d’una solució", defensa.Quin és el motiu de ferse aquestes preguntes en un teatre i no, per exemple, en un bar o en un centre cívic? Fanlo proposa una raó: "El teatre és un espai on s'amplien els marges de la utopia i on la gent està preparada per a la sorpresa i anar més enllà. En un teatre pots projectar la imaginació i alliberar la ment", assegura.La taula serà una de les primeres propostes incloses dins el programa de la Biennal de pensament 2020 organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Del 13 al 18 d'agost la ciutat acollirà desenes d'actes que enguany abordaran cinc eixos principals: Arquitectura i urbanisme, democràcia, tecnologia i futur.

