VÍDEO Les primeres imatges del nou anime en català, «Promare»

La pel·lícula, d'un elevat nivell audiovisual, es va estrenar el 2019 a terres nipones i està dirigida per Hiroyuki Imaishi. La trama gira al voltant de l'aparició dels Burnish , una raça d'éssers mutants capaços de controlar el foc , que 30 anys enrere van provocar una gran tempesta de flames que va devastar la meitat de l món.



Quan apareix un grup de mutants encara més agressius coneguts com a Mad Burnish , l'únic que s'interposa entre ells i la destrucció total és Burning Rescue , una brigada de bombers d'elit anti - Burnish fundada per Kray Foresight , el governador de la República de Promepolis . El film va obtenir una nominació a la millor pel·lícula independent en els prestigiosos Annie , els guardons que premien la millor animació de l'any

L'animació japonesa és un dels gèneres cinematogràfics i sèriefils més estimats a Catalunya. El doblatge en català d'aquestes produccions sempre han estat un èxit assegurat a les sales de cinema del nostre país, des de les noves pel·lícules de Bola de Drac passant per les adaptacions de One Piece o les estrenes com Your Name, Em vull menjar el teu pàncrees o Promare. Aquesta última aterra, de la mà de la prestigiosa SelectaVision, aquest 23 d'octubre a les sales de cinema de tot Catalunya iha aconseguit les primeres imatges en català en exclusiva.

