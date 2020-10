Demanen quatre anys de presó per treure's el condó i no aturar-se quan la dona va negar-se a seguir

La Fiscalia demana quatre anys de presó per a un home que és jutjat a l'Audiència de Barcelona per delicte d'abús sexual. En concret, per treure's el preservatiu sense el consentiment de la dona amb qui practicava sexe. Segons explica TV3, a l'estat espanyol no hi ha pràcticament resolucions judicials condemnatòries per aquesta pràctica, l'stealthing (agressió profilàctica, és a dir, treure's el condó sense el consentiment de la persona amb qui es practica el sexe).



Segons fonts jurídiques consultades per l'agència EFE i recollides per altres mitjans, a l'estat espanyol només hi ha dos precedents sobre aquesta pràctica: el d'un jutjat de Salamanca que va condemnar per abusos sexuals un home que es va treure el preservatiu en una relació sexual sense consentiment de la seva parella i una de l'Audiència de Madrid que va absoldre el processat perquè considerava que no hi havia delicte, valorant que la penetració havia estat consentida.

El cas jutjat a l'Audiència de Barcelona parteix d'una trobada sexual entre una dona nord-americana i un jove català. Els dos es van conèixer en un festival de música i van decidir anar plegats a un hotel de Calella, on van tenir relacions sexuals. La dona va declarar a la policia que durant la relació, al cap de cinc o deu minuts, va notar que l'home no portava el preservatiu i es va espantar. Va demanar que s'aturés però va continuar. Ell va seguir i ell va agafar-lo del penjoll que duia i li va clavar un cop de cap per desfer-se d'ell. Li va demanar que l'acompanyés a fora a buscar un taxi.La defensa, però, ha demanat l'absolució entenent que treure's un preservatiu de forma unilateral no és un fet que tingui "cabuda" al Codi Penal espanyol, fent referència en el seu al·legat a la sentència de l'Audiència de Madrid que no va veure delicte en la mateixa conducta. L'acusat afirma que "li va caure el preservatiu" i li va preguntar si en duia un altre. Mentre en buscava un altre, afirma, ella va voler marxar de l'habitació.

En un primer moment, la Fiscalia demanava dos anys de presó per abusos sexuals, però ha elevat la pena a quatre anys en afegir-hi l'agreujant de penetració, i ha mantingut que el processat "va forçar la situació" en seguir amb la relació sexual sense condó malgrat l'oposició de la víctima i, per tant, sense que "hi hagués un consentiment clar".

