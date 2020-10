Madrid, encara crític: regió líder en contagis d'Europa i quasi 1.200 morts en un mes

La situació de Madrid és encara crítica. Es manté al capdavant en contagis a l'Estat i a tota Europa i la pandèmia ja s'ha cobrat quasi 1.200 morts des de principis de setembre. En aquest context ha impactat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid d'aturar el confinament de la regió , fet que ha obligat a moure fitxa al govern espanyol . Tal com s'observa en el mapa inferior, Madrid segueix sent l'epicentre de la pandèmia a l'Estat.Amb una ràtio de contagis de 271 per cada 100.000 habitants, la setmana passada, no triplica per poc la mitjana estatal, de 101,4, i la catalana, de 92,2. El segon territori amb major incidència és Navarra, a prop, amb 241,1, seguits per Palència (206,2) i Lleó (191,4). Això, en tot cas, amb les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia , ja que el ministeri de Sanitat i la Comunitat de Madrid mantenen una polèmica per aquest seguiment. El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties també situa Madrid al capdavant de les regions europees amb major ràtio de positius.El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit, fa el càlcul amb les dades de les dues últimes setmanes i, segons aquest, una regió d'Estònia, Ida-Viru Maakond (750,5 positius per 100.000 habitants), podria superar aviat la capital espanyola (753,9). O ho podria haver fet ja, si el càlcul es fes amb un termini de set i no de catorze dies, atès que Madrid està millorant la situació aquests darrers dies i la regió estoniana anava a pitjor.En tercer lloc, en tot cas, es troba Navarra (681,3). Amb dades del 12 de setembre, nou dels deu territoris líders en positius al continent eren de l'Estat, però ara aquesta situació ja no es dona, i tan sols n'hi ha tres més (Melilla, Castella-la Manxa i Castella i Lleó) en els deu primers llocs. I no per una millora de la situació a l'Estat, sinó per l'empitjorament d'altres zones, com Txèquia -que ha superat Espanya en incidència-, França, Regne Unit, Bèlgica o Països Baixos. Catalunya, que va arribar a estar en la quarta posició a l'agost, ara és la 50a.La gran quantitat de contagis a Madrid ja fa setmanes que s'està traduint en morts. De fet, el sistema de Vigilància de Mortalitat Diària (MoMo) detecta un excés de difunts des de l'1 de setembre a la regió, amb 1.198 més dels esperats en condicions normals, fins al 5 d'octubre (les dades dels últims dies són provisionals). O el que és el mateix, un 33,9% més de difunts.D'aquests, 717 són homes i 503, dones, mentre que 905 tenen 75 o més anys i només 102 són menors de 65. Per posar en context, a Catalunya només hi ha hagut un excés de mortalitat recent entre el 9 i el 12 de setembre, de 111 difunts, i això que la situació actual tampoc no és bona -i podria acabar accentuant la pèrdua de vides-. En el gràfic inferior es pot observar la mortalitat observada en relació amb l'esperada a Madrid, d'acord amb els anys anteriors, amb uns marges d'error superior i inferior.Sigui com sigui, la Comunitat de Madrid defensa que els registres fa dies que milloren. Efectivament, l'increment de contagis diaris va aturar-se a mitjans de setembre i, des de fa dues setmanes, sembla que la ràtio de positius cau, tal com s'observa en el gràfic inferior. Tot i això, hi ha elements que obliguen a mantenir la tensió, com el percentatge de positius dels PCR fets a la capital espanyola, del 18,5%, molt per damunt del 7,1% de Catalunya o del 5% recomanat per l'Organització Mundial de la Salut per controlar la pandèmia. Madrid també manté un 40,4% dels llits UCI ocupats per malalts de la Covid, essent la mitjana estatal del 17,9% i el percentatge a Catalunya, del 16,3%.

