Les urgències per trastorns d'ansietat es van doblar a partir de mitjans d'abril a Catalunya

Des del gener s'han registrat 7.000 visites en els centres de salut mental tant d'adults com juvenils, quan l'any passat van ser 11.000. El trastorn que més ha augmentat és el d'ansietat, un 2,41% entre adults i un 2,07% entre adolescents, però entre aquest destaca també l'augment d'un 1,57% dels trastorns de conducta alimentària.El número absolut d'ingressos a les urgències s'ha mantingut estable i mentre als hospitals s'ha observat una davallada, als CUAPS s'ha mantingut la incidència.Pel que fa al registre Codi Risc Suïcidi, va experimentar una davallada des de l'inici de l'estat d'alarma però les darreres dades mostren un progressiu increment del nombre de consultes.Salut ha destacat que el sistema ha reorganitzat els seus recursos per atendre la salut mental però ha reconegut que moltes persones amb problemes de salut mental que no estaven vinculades als recursos de la xarxa han posposat el seguiment o inicis de tractament. A més, les situacions viscudes han ocasionat una major incidència del dol complicat, trastorn per estrès agut o trastorn per estrès posttraumàtic.De cara al futur, alguns models teòrics indiquen que les possibles conseqüències socioeconòmiques de covid poden generar una darrera onada que pot afectar tota la població i l’impacte psicològic de la qual pot prolongar-se més enllà de l'emergència sanitària. Aquestes conseqüències socioeconòmiques també poden fer empitjorar la situació de persones amb malalties mentals prèvies.En el marc de la inauguració de la jornada 'Salut Mental per a tothom: major inversió, major accés', la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet referència a la "bufetada emocional" que ha suposat la covid i ha afirmat que "deixa i deixarà ferides i cicatrius emocionals molt difícils de guarir".