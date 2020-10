Sánchez no descarta aplicar l'estat d'alarma a Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha remarcat que l'estat d'alarma és un "instrument eficaç" que l'executiu "sempre ha contemplat". Ara bé, a hores d'ara no està presa la decisió d'aplicar-lo per tornar a tancar la ciutat de Madrid i uns altres nou municipis després que el TSJ madrileny hagi tombat la mesura "per afectar drets fonamentals" L'aprovació de la mesura excepcional, que va estar en vigor a tot l'Estat durant els pitjors mesos de la crisi sanitària, només afectaria en aquesta ocasió als municipis de la Comunitat de Madrid amb més incidència de la Covid-19. El govern espanyol vol negociar amb l'executiu madrileny les passes a seguir després de la decisió judicial, i en aquest sentit serà clau la reunió d'aquest dijous a la tarda entre els responsables del ministeri de Sanitat i els seus homòlegs de l'autonomia "Si la justícia diu que ha de ser un altre mecanisme, haurem d'avaluar-ho amb la Comunitat de Madrid i prendre les decisions oportunes", ha apuntat Sánchez, que ha ressaltat que l'estat d'alarma va funcionar de manera "molt eficaç" per "doblegar la corba" de contagis a la primera onada de la pandèmia.Els jutges que han tombat la limitació de moviments a Madrid i nou municipis més, en vigor des de divendres passat, consideren contrari al dret el tancament decretat per una ordre del ministeri de Sanitat que va executar la conselleria de Sanitat madrilenya.El tribunal sosté que existeixen "instruments jurídics" per "delimitar, modular, restringir i fins i tot suspendre els drets fonamentals de les persones, respectuosos amb les garanties constitucionals", en una referència indirecta a l'estat d'alarma.Amb la decisió d'aquest dijous el Tribunal Superior de Madrid contradiu el criteri dels seus homòlegs d'altres comunitats, que fins ara han ratificat els confinaments perimetrals decretats per governs autonòmics, com ara el que va decretar al juliol el Govern per a la comarca del Segrià.Fins que s'aprovin noves restriccions els habitants de Madrid capital i la resta de ciutats afectades poden desplaçar-se a qualsevol altre indret de la geografia de l'Estat. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, els ha recomanat que no ho facin i que segueixin les recomanacions sanitàries.La dirigent popular, que va aplicar el tancament de Madrid després de setmanes d'estira-i-arronsa amb el ministeri de Sanitat, ha anunciat que aquest divendres l'executiu regional té previst aprovar una nova ordre amb restriccions "assenyades, justes i ponderades" acordades amb el govern espanyol.El govern madrileny havia recorregut les restriccions a l'Audiència Nacional , però ara ha retirat el recurs, segons Ayuso, "per evitar més confusió encara als ciutadans". La presidenta regional ha assegurat que les decisions del ministeri eren "precipitades, no consensuades i afectaven drets fonamentals".

