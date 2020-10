Ajornat a última hora el desnonament del local del sindicat de manters

Finalment el desallotjament dels locals del número 5 del carrer Peu de la Creu del Raval, a Barcelona, queda ajornat. L'Ajuntament ha arribat a un acord a última hora amb Criteria, propietària dels immobles, per ajornar el desnonament fins d'aquí a 45 dies. El consistori espera que aquest mes i mig sigui temps suficient per trobar un emplaçament alternatiu per als col·lectius que ocupen els locals: La Caracola, el Sindicat Popular de Venedors Ambulants i l'Espai de l'Immigrant.L'edifici era l'antiga seu d'Edicions 62 i el seu abandonament va provocar va comportar que es convertís en un narcopis. La pressió veïnal va fer possible l'expulsió dels traficants i a través d'una ocupació col·lectiva van deixar el bloc a mans dels projectes comunitaris.Després d'ocupar l'immoble al maig del 2019, l'ordre de desnonament els va arribar el 14 de novembre del mateix any. A finals del 2019 Criteria ja va demanar un ajornament del desnonament però des de l'entitat apunten a la manca de resposta de l'Ajuntament com a motiu per haver reactivat el procés judicial.L'ordre de desallotjament era amb data oberta i es podia produir en qualsevol moment entre l'1 i el 15 d'octubre. Aquest dijous a les 12 del migdia la comitiva judicial s'ha presentat als locals però l'acord entre Criteria i el consistori ha provocat l'ajornament.El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha responsabilitzat Criteria de la situació actual dels immobles. "Han estat desatesos i abandonats i fins i tot s'hi van fer activitats delictives", ha recordat. Les naus ocupen 500 metres quadrats i segons el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, a banda de ser seu de diversos col·lectius hi viuen entre dues i quatre persones. A més, l'Ajuntament ha tingut coneixement recentment que s'hi ha instal·lat una família, que està en contacte amb els serveis socials.La tasca dels col·lectius no només ha rebut reconeixements al barri, sinó que en el cas de l'Espai de l'Immigrant fins i tot va rebre el premi Solidaritat 2018 que concedeix l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). L'IDHC va reconèixer la "tasca imprescindible" que fa l'espai per reclamar i fer efectius els drets de les persones migrants i denunciar la vulneració d'aquests.L'espai va néixer el 2013 al Raval, com a resposta al decret que vetava l'atenció sanitària pública a la població migrant, i sempre ha funcionat de forma voluntària. La seva trajectòria és clau per entendre el naixement d'altres iniciatives com el Sindicat Popular de Venedors Ambulants o l'associació ExMenas.

