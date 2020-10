Xavier Sardà denuncia mentides sobre el cas Mainat

Xavier Sardà ha aparegut aquest dijous al programa Cafè d'idees de Gemma Nierga, on ha volgut aclarir algunes coses sobre el cas que afecta Josep Maria Mainat després d'haver patit un intent d'assassinat per part de la seva dona.El periodista ha afirmat que els mitjans han publicat algunes mentides que l'afecten a ell mateix: "Un està a casa tranquil·lament i diuen: 'última hora, el senyor Mainat està a casa del Sardà'". Sorprès, assegura que "si ell volgués venir, jo el convidaria. Però és mentida"."Encara més estupefacte" es queda Sardà "quan la gent que està a la porta de can Mainat diuen que acaba de sortir Xavier Sardà. Jo que estic a casa meva dic: però com que he sortit d'aquella casa? No és viable, no és real, no sé si és l'advocat Melero, que s'assembla a mi".Sardà bromeja sobre la casa dient que és "màgica, no m'han vist entrar i em veuen sortir". "El Josep Maria no ha vingut a casa meva i jo no he sortit d'aquella casa", ha resumit per tancar la porta a aquest tipus d'informacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor