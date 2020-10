L'alcalde de Manlleu fa marxa enrere i no dimitirà

Comunicat de l'alcalde Àlex Garrido Serra pic.twitter.com/VPvqdzfeb6 — Esquerra Manlleu (@EsquerraManlleu) October 8, 2020

Àlex Garrido continuarà com a alcalde a Manlleu. Així ho ha anunciat a través d'un comunicat a les xarxes socials, en el qual remarca que el suport rebut li ha fet reconsiderar la decisió. Després que es fes públic un vídeo en què se'l veia en estat d'embriaguesa, el batlle de la capital del Ter va anunciar la seva dimissió el divendres passat, però una allau de suport -dilluns hi va haver una multitudinària manifestació - l'ha fet canviar d'idea. De fet, ha pres la decisió al Monestir de Montserrat on ha marxat uns dies."El suport va molt més enllà del que va rebre la candidatura republicana que encapçalava el maig del 2019. La mobilització, a tots nivells, ha estat tan gran com inesperada", apunta en la nota. En aquest sentit apunta que manté i referma el seu compromís amb la ciutadania de Manlleu i exhaurirà el mandat. Quan acabi el mandat, assegura, "no tornaré a encapçalar cap candidatura, tal com sempre he defensat".L'alcalde reconeix que ha estat la "setmana més intensa" de la seva vida i que ha estat sotmès a un grau d'atenció que "mai hauria imaginat ni, encara menys, desitjat". Tot i això, remarca que reprèn "amb més empenta que mai la tasca de fer de Manlleu una ciutat millor cada dia, encara més en aquesta situació social i sanitària crítica que enfrontem".En el comunicat, també destaca que la situació personal que ha viscut "ha fet emergir un debat llargament ajornat sobre l'exemplaritat dels representants polítics i els límits entre la vida pública i la vida privada". "Avui he estat jo qui s'ha trobat al centre de la polèmica involuntària, però tancar aquest debat en fals farà que molts altres s'hi puguin veure abocats en un futur", afegeix."Cal impedir que persones amb talent evitin posar-lo al servei dels seus conciutadans com a càrrecs electes per por d'un risc que aquesta setmana s'ha fet ben evident", remarca. En aquest sentit, Garrido ha anunciat que portarà al proper ple de Manlleu una proposta "al conjunt del país per acollir una jornada de reflexió col·lectiva de primer nivell per abordar aquest debat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor