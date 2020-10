El TSJC insta els nous jutges a «reconèixer escrupolosament» els drets lingüístics de Catalunya

Els 52 jutges de la 69a promoció s'han incorporat avui als jutjats de Catalunya. Ocuparan places en 27 partits judicials repartits per tot el país. L'acte, que s'ha hagut de fer en format telemàtic arran de les restriccions de la Covid-19, no ha comptat amb la presidència del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, i ha ocupat el seu lloc en funcions el president de la sala contenciosa, Javier Aguayo. En un breu discurs de benvinguda als nous jutges, Aguayo ha demanat "reconèixer escrupolosament" els drets lingüístics dels ciutadans. "Totes les persones tenen dret a utilitzar català o castellà com a llengües oficials i és responsabilitat dels poders públics facilitar l'exercici d'aquest dret", ha dit el magistrat.Aguayo ha donat la benvinguda a Catalunya als nous jutges, molts dels quals procedeixen d'altres punts de l'Estat, i ha confiat que trobin "les condicions idònies per sentir aquesta terra com a pròpia". També ha reconegut que alguns dels nous membres de la carrera judicial tenen els projectes professionals i personals fora de Catalunya i s'ha mostrat esperançat que puguin acabar "consolidant-los" aquí. El magistrat ha aprofitat també per recordat la desigualtat de mitjans i recursos que hi ha a l'administració de justícia catalana i ha tornat a demanar que es corregeixi, afegint ara també com a motiu la preservació de la salut de tots els funcionaris que treballen en jutjats.El president substitut ha reconegut el mèrit dels nous jutges d'haver aprovat unes oposicions complicades, però ha recordat que això només és el tret de sortida d'altres objectius "molt més ambiciosos". En aquest sentit, ha recordat als nous jutges que la seva tasca ha d'anar encaminada a "vetllar per la preservació de l'estat de dret i per l'efectivitat de la tutela judicial que reclamen els ciutadans". Ha demanat als flamants jutges regir-se per la "honestedat i la integritat personal", amb "absoluta independència i equidistància" i amb respecte a totes les parts processals.

