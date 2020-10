Europa compra anticipadament una tercera vacuna contra la Covid

La Comissió Europea ha signat amb Johnson & Johnson un contracte de compra anticipada de vacunes contra la Covid-19 per assegurar-se dosis que cobreixin fins a 200 milions de persones. Europa ha anunciat aquest dijous la formalització de l'acord amb aquesta farmacèutica nord-americana.És el tercer contracte que firma, el primer va ser amb AstraZeneca, que desenvolupa una vacuna juntament amb Oxford i el segon amb Sanofi i GSK, que treballen en una vacuna proteica. Com AstraZeneca, Johnson & Johnson està desenvolupant una vacuna contra l'adenovirus, similar a la del virus de l'Ebola, que ja s'està provant a gran escala en humans.La CE continua negociant la compra anticipada de vacunes amb tres farmacèutiques més: CureVac, Moderna i Biontech. Brussel·les veu important incloure a la seva cartera "diferent tipus de vacunes" per tenir més opcions.AstraZeneca i Johnson & Johnson estan desenvolupant vacunes contra l'adenovirus, com la del virus de l'Ebola, mentre que Sanofi està investigant una vacuna proteica. "Volíem aquesta perquè Sanofi és una companyia que ha produït moltes vacunes", apuntaven recentment fonts comunitàries.Brussel·les també està interessada per les vacunes més "modernes" que encara no existeixen però que prometen una producció a "gran escala". És el cas de les vacunes de CureVac, Moderna i Biotech.Des de la Comissió Europea recorden que aquestes compres anticipades es fan en nom dels estats membres i que seran els governs europeus els que finalment decideixin quines adquireixen. Segons fonts comunitàries, el repartiment de les dosis entre els estats, un cop estiguin disponibles, es farà en funció del volum de població de cadascun d'ells.

