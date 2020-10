El pla del Barça per rebre públic al Camp Nou amb l'aforament limitat

🏟 De cara a una futura reincorporació de públic al Camp Nou (amb aforament limitat), aquells que vulguin assistir a un partit caldrà que ho sol·licitin a través d’un formulari que estarà al web del Club pic.twitter.com/HLvN3yICNm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 8, 2020

El Futbol Club Barcelona ja té a punt el pla per reobrir les portes del Camp Nou al públic. El vicepresident primer de l'entitat, Jordi Cardoner, ha confirmat aquest dijous el que ja s'havia donat a conèixer anteriorment: amb l'aforament limitat (previsiblement al 30%), se sortejaran els seients entre els abonats cada partit.El sistema serà el mateix que s'utilitza en finals. És a dir, els abonats que vulguin assistir al Camp Nou per veure el seu equip jugant un partit hauran d'apuntar-se a un formulari disponible a la pàgina web del club, i en cas de sobrepassar el límit de peticions es farà un sorteig una setmana abans del dia de partit.Cardoner ha explicat que les entrades que obtinguin els abonats seran nominals i en format PDF o 'Passbook', i es permetrà recollir-les a les taquilles de l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB). En tot cas, el carnet de plàstic habitual no s'utilitzarà fins que es recuperi la normalitat. Al mateix temps, si el club no canvia de plans, no hi haurà Seient Lliure però sí que es podrà cedir el carnet a una altra persona.Pel que fa a la distribució del públic a l'estadi, s'assignaran els seients mantenint la distància de seguretat entre els aficionats i es respectarà "sempre que sigui possible" la zona de l'abonat. També s'acceptaran demandes d'accés al camp grupals, respectant les unitats familiars.El retorn de públic als estadis de futbol és un fet amb el qual s'ha especulat durant els últims mesos, però últimament s'ha intensificat per l'obertura de portes en molts països europeus, com Alemanya o França. De fet, la UEFA ha autoritzat la presència d'espectadors en els partits internacionals (amb l'aprovació de les autoritats locals) i es podria donar el cas que clubs com el mateix Barça puguin tenir públic a la Champions mentre segueixin disputant la Lliga a porta tancada.En la compareixença d'aquest dijous, Cardoner ha explicat també que dels 83.116 abonats al Camp Nou, 18.510 han demanat l'excedència per aquesta temporada. D'aquesta manera, aquesta temporada només hi ha 64.606 carnets d'abonament activats.Sobre el referèndum que ha aconseguit forçar la plataforma Més que una Moció, el vicepresident primer del Barça s'ha limitat a recordar que, un cop validades les firmes, el club disposa d'entre 10 i 20 dies per convocar la votació del vot de censura.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor