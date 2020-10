Front comú d'empresaris i sindicats per exigir a l'Estat que acabi amb el dèficit en infraestructures

Empresaris i sindicats han escenificat avui una unitat estratègica al costat del Govern i de l'Ajuntament de Barcelona en la reivindicació de les infraestructures pendents. Ho han fet a la seu de Foment del Treball i davant del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en un acte conduït pel president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, que en l'inici de l'acte ha recordat els 28.000 milions d'euros que sumen els dèficits en infraestructures acumulats per les administracions públiques en els darrers anys.El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, ha demanat al ministre Ábalos que "ens estem jugant el futur del país i el dèficit en infraestructures ens està ofegant". Faus ha dit que el tema de les infraestructures és "una de les causes de la desafecció política": "Invertir en infraestructures sempre tindrà rèdit" i s'ha queixat del fet que l'Estat "no és conscient que Barcelona és la segona capital d'Espanya".Faus ha dit que s'han acumulat 56.000 milions d'euros invertits en l'AVE els darrers anys enfront els 3.700 milions invertits en rodalies, la meitat dels quals han anat a Madrid i només un 16% a Catalunya. També ha reclamat que es posi l'accent en la necesitat d'aposta en renovables i en infraestructures tecnològiques, i que les administracions catalanes ajudin i no posin entrebancs per culminar els projectes pendents.Joan Canadell, en nom de la Cambra, ha assegurat que el corredor, la xarxa de rodalies, els traçats d'autovies i l'àrea aeroportuària encapçalen un llarg llistat de punts negres. "Acumulem un dèficit d'infraestructures no e spoden suportar més", ha dit, afirmant que Catalunya és el territori més castigat en aquest terreny. Ha demanat un nou model de governança, que inclogui la participació de les institucions catalanes en la seva gestió, i el traspàs de la gestió de rodalies.Ha acusat a l'Estat de no executar més de 8.000 milions pressupostats en infraestructures i que si s'hagués invertit el 100% del que estava previst, l'economia catalana hauria generat 111.000 llocs de treball. "Ens fan falta aquestes infraestructures, ministre", ha proclamat Canadell, per afegir tot seguit: "Per això la majoria d'empresaris s'ha fet independentista".Canadell ha apostat per un nou model econòmic, amb un nou model també de mobilitat.Joaquim Llansó, vicepresident de Foment, ha reclamat a totes les administracions públiques que els fons europeus que arribaran siguin objecte d'una gestió que inclogui els agents socials. Ha recordat al conseller Josep Rull, "que ens hagués agradat que estigués aquí avui".En la jornada "Construint ponts amb les infraestructures" han participat també Josep González, de Pimec, així com els secretaris generals d'UGT, Camil Ros, i de CCOO, Javier Pacheco. Per les administracions catalanes, intervindran el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i Jaume Collboni, tinent d'alcalde de Barcelona. El ministre Ábalos tancarà la jornada.Amb anterioritat a l'acte, Ábalos s'ha reunit amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El govern espanyol s'ha compromès a destinar 72 milions d'euros per a la construcció d'habitatge públic de lloguer a la ciutat. Així ho ha anunciat l'alcaldessa en una compareixença a l'Ajuntament, acompanyada del ministre.

