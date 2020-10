La justícia tomba el confinament de Madrid per «afectar drets fonamentals»

Cop judicial inesperat a les mesures anticovid a la Comunitat de Madrid. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha tombat aquest dijous el confinament perimetral que s'està aplicant a la capital espanyola i uns altres nou municipis de la regió des de la mitjanit de divendres. Els magistrats argumenten, contra el criteri de la fiscalia, que sense l'estat d'alarma no es poden aplicar mesures que afecten al dret fonamental a la mobilitat.La resposta del ministre de Sanitat, Salvador Illa, no s'ha fet esperat. "Adoptarem les mesures jurídiques que protegeixin millor la salut", ha anunciat en una compareixença ordinària al Congrés per informar de l'evolució epidemiològica. Illa ha convocat aquest dijous a la tarda una reunió d'urgència del grup de treball Covid-19, que inclou representants del Ministeri i del govern madrileny. La decisió judicial ara es pot recórrer davant la mateixa sala i, amb posterioritat, al Tribunal Suprem.Els ciutadans de la ciutat de Madrid tenien prohibit abandonar el municipi, la mateixa situació en què es trobaven els habitants de nou ciutats més amb incidència elevada de la Covid-19. Després d'un llarg estira-i-arronsa entre el govern de Pedro Sánchez i l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, que es resistia a aplicar les mesures restrictives a la capital espanyola, el Ministeri de Sanitat va aprovar una ordre que ara decau.A les portes d'un cap de setmana llarg, els habitants de Madrid capital i la resta de ciutats, podran desplaçar-se a qualsevol altre indret de la geografia de l'Estat, llevat que l'executiu espanyol aprovi noves mesures restrictives. La incidència de la pandèmia a la Comunitat, amb 710 casos per cada 100.000 habitants, va convèncer les autoritats sanitàries per tancar els municipis més afectats i així evitar la propagació de casos cap a altres àrees.Fins ara les mesures estaven en vigor però no es multava els ciutadans que les incomplien, a l'espera de la ratificació judicial de les mesures, que es donava per segura. No debades, el ministeri fiscal defensava aquest dimarts que la legislació sanitària estatal i autonòmica permet confinar territoris. Però la sala contenciosa administrativa del TSJ ho ha interpretat de forma diferent.El tribunal dictamina que els drets fonamentals "no poden veure's afectats per cap ingerència estatal no autoritzada pels seus representants mitjançant una disposició amb rang de llei", en lloc d'una ordre ministerial. Contradiu així el criteri dels tribunals superiors que fins ara han ratificat els confinaments perimetrals decretats per governs autonòmics, com ara el que va decretar al juliol el Govern per a la comarca del Segrià.Després de la decisió del TSJ madrileny, encara resta pendent que l'Audiència Nacional resolgui el recurs presentat per la Comunitat de Madrid contra l'ordre del Ministeri de Sanitat a l'Audiència Nacional.La decisió judicial ha irromput en el debat polític. El president del PP, Pablo Casado, ha qüestionat en un acte de partit la continuïtat del ministre Illa per haver causat "por" als madrilenys. Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat "jutjar" els responsables de les mesures tombades per la justícia.

