Europa fa una compra massiva de remdesivir per tractar malalts de Covid-19

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que ha signat un contracte amb la farmacèutica estatunidenca Gilead per comprar remdesivir per tractar 500.000 pacients de Covid-19. Segons ha informat l'executiu europeu, el contracte de compra conjunta inclou els 27 estats membres de la Unió Europea, els Balcans Occidentals, el Regne Unit i països de l'Espai Econòmic Europeu.Davant els problemes d'escassetat d'aquest medicament, la Comissió Europea ha arribat a un acord amb Gilead pel que és la segona compra conjunta de remdesivir, després que ja en tanqués un contracte el juliol per adquirir les dosis necessàries per tractar 30.000 pacients. Fonts comunitàries apunten que els estats ara poden accedir "molt ràpid" a les dosis acordades, però eviten concretar dates. Ara són els estats els que han de demanar les dosis que volen.Segons apunten les mateixes fonts, en cas que la demanda superi l'oferta tenen uns criteris d'assignació, però eviten detallar a quantes dosis màximes té accés cada país.Cada dosi de remdesivir té un cost de 345 euros i cada pacient greu de Covid-19 en necessita 6, segons apunten fonts de la Comissió.En el comunicat de l'acord, la Comissió Europea apunta que el remdesivir és en aquest moment l'únic medicament amb l'autorització per tractar pacients greus de Covid-19. Mentrestant, però, l'Agència Europea del Medicament està estudiant si el remdesivir provoca lesions greus als ronyons dels pacients amb Covid-19.

