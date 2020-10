L'Estat es compromet a invertir 72 milions d'euros per fer habitatge públic a Barcelona

El govern espanyol s'ha compromès a destinar 72 milions d'euros per a la construcció d'habitatge públic de lloguer a Barcelona. Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Ada Colau, aquest dijous en una compareixença davant dels mitjans a l'Ajuntament. Ha comparegut acompanyada del ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha signat l'acord.Colau ha assegurat que la inversió estatal permetrà "avançar més ràpid" les 54 promocions d'habitatge públic que l'Ajuntament ja té en marxa i que consten d'un total de 3.614 nous pisos. "És un anunci històric. Per primera vegada el govern espanyol es compromet de manera directa a invertir en promocions d’habitatge públic a la ciutat", ha dit Colau.L'alcaldessa ha assegurat que amb aquest acord, Barcelona ja no se sent "sola" en la promoció de polítiques d''habitatge. Un missatge dirigit a la Generalitat. Colau ha recordat que el Govern -que hauria d'assumir el 60% del pressupost del Consorci d'Habitatge- només té dues promocions d'habitatge públic a la ciutat.A més, Colau també ha recordat que l'aportació pressupostària de la Generalitat en aquest àmbit des del 2016 ha estat de 6,6 milions d'euros, una xifra equivalent a menys de l'1% del pressupost de les promocions que hi ha en marxa a la ciutat.L'alcaldessa també ha adreçat un missatge al govern espanyol, a qui ha demanat ampliar a tot l'Estat la regulació del preu dels lloguers que ja s'ha aprovat a Catalunya. "Em consta que ja s'hi està treballant", ha assegurat.

