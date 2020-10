Un nou tractament evita casos greus i morts per Covid-19

La companyia farmacèutica Eli Lilly and Company ha anunciat les dades d'un assaig clínic en fase 2 que mostra una reducció de la taxa d'hospitalització dels pacients tractats amb un anticòs anomenat LY-CoV555.El LY-CoV555 és un anticòs neutralitzant pel tractament de la Covid-19 simptomàtica. Els resultats van mostrar una reducció de la taxa d'hospitalització dels pacients, no va caldre respiració assistida ni va haver-hi cap mort.Tal com informa Lilly, l'objectiu principal era el canvi de càrrega viral, ja que anteriorment havien aconseguit una eliminació gairebé completa el dia 11 en els pacients amb una dosi de 2.800 mg, fins i tot en aquells que havien rebut placebo. El LY-CoV555, en canvi, va aconseguir millorar l'eliminació a partir del tercer dia, reduint la proporció de pacients amb càrrega viral alta.Actualment s'està estudiant un tractament més pronunciat pels grups de major risc a la fase 3, ja que l'assaig s'havia centrat en els grups de baix risc.Segons Daniel Skovronsky, director científic de la farmacèutica i president de Lilly Research Laboratories, va pronunciar en un comunicat: "Els resultats reforcen la nostra convicció que els anticossos neutralitzants poden ajudar en la lluita contra la Covid-19"

