Iglesias està convençut que el Suprem no l'imputarà: «No passarà»

.@PabloIglesias rectifica: "Potser no he estat precís dient que no n'hi ha hagut precedents. Hi ha molts precedents d'injustícies d'aquest tipus. No sé si amb membres del govern, però és cert."https://t.co/j9D1HyX3aB — El món a RAC1 (@elmonarac1) October 8, 2020

Pablo Iglesias està convençut que el Tribunal Suprem no acceptarà la petició del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló d'investigar-lo per tres delictes en el marc del cas Dina. "Absolutament impossible. No passarà", ha asseverat a Rac1 l'endemà de saber-se la sol·licitud. "Tothom sap el que dirà el Tribunal Suprem", ha sostingut el secretari general de Podem donant a entendre que desestimarà la petició.El vicepresident segon del govern espanyol afirma que que seria "inconcebible" que la sala d'admissió del Tribunal Suprem tramités la sol·licitud que podria acabar amb la seva imputació i que, per tant, no es planteja en cap cas la seva dimissió. "No dimitiré ni com a simple hipòtesi. Tothom sap què va dir el jutge i què dirà el Suprem. Seria una vulneració del Dret sense comparació. En aquest país encara no s'ha condemnat ni imputat ningú per les seves idees", ha dit. "Estem parlant d'un cas d'espionatge perquè les clavegueres de l'Estat em van investigar il·legalment. Això està acreditat judicialment. És massa evident el que ha passat amb les clavegueres per evitar que poguéssim entrar al govern. Quina casualitat que el jutge del cas Dina sigui el mateix que porta el cas Kitchen i el cas Corinna. Treieu-ne conclusions. No puc dir res més", ha afegit.Iglesias assenyala directament la dreta en aquest i els altres casos que han assetjat fins ara el seu partit. "Un cop hem entrat al govern és evident que la dreta del país està disposada a utilitzar tota mena de mitjans", com ho demostren, ha dit, els discursos dels líders de la dreta i la ultradreta, "alguns apel·lant a les forces armades i parlant de govern il·legítim"."Crec que és evident que la dreta sap que per mitjans democràtics no farà caure el govern i juga totes les cartes" perquè "no han acceptat el resultat de les urnes i fins i tot aprofiten una pandèmia sense precedents per intentar fer caure el govern", ha dit.En aquest marc ha admès que se sent víctima d'una persecució político-mediàtica judicial "que a Catalunya s'entén bé". "Podem ha rebut 14 denuncies per finançament il·legal i hem patit hores de tertúlia i portades de diaris acusant-nos de delictes gravíssims, fet que genera un relat respecte a la societat encara que després això quedi en res". "Amb nosaltres les fake news han adquirit uns nivells molt preocupants i això danya la qualitat de la democràcia espanyola", ha dit.Iglesias ha corregit finalment la seva afirmació sobre el fet que en aquest Estat encara no s'ha imputat ningú per les seves idees. En un primer moment ha assegurat que no havia passat mai que es perseguís judicialment algú per les seves idees, però després ha admès que "no havia estat precís". "Hi ha molts precedents d'injustícies d'aquest tipus", ha dit. En tot cas, ha remarcat, mai s'havia investigat cap membre del govern espanyol per les seves idees.

