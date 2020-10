El risc de rebrot és el més alt des de la primera onada

El risc de rebrot de Covid-19 a Catalunya segueix pujant i ja arriba als 243,63 punts, que suposen un risc molt alt, amb un creixement en 24 hores de nou punts més, que segueix la línia ascendent de l'última setmana. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també creix i passa d'1,21 a l'1,24.Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 1.373 nous casos confirmats per PCR, arribant als 151.120 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 12 noves morts, amb un total de 13.437.Amb la nova actualització de xifres, el risc de rebrot se situa als nivells registrats quan es va acabar la primera onada. Des del 31 de març (247,04) el risc no havia estat tan elevat com ara, si bé de finals de juliol ha mostrat una tendència força estable al voltant dels 200 punts.Val a dir que l'índex de rebrot que es registrava en la primera onada, on hi havia escassetat de diagnòstics per PCR, no és directament comparable amb el que es registra avui en dia atesa la multiplicació de proves per controlar el virus. Però sí que es pot extreure la conclusió que la d'avui és la xifra més alta des que a finals de la primera onada, i amb la fi també de l'estat d'alarma, les autoritats van desplegar el pla per tallar els contagis comunitaris i controlar la pandèmia.

