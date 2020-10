Els CDR col·loquen guillotines arreu per rebre Felip VI

La foto és fantàstica. Els CDR posen una guillotina, amb un cap de porc dedicada al Borbó, al costat de l’edifici franquista de la policia de Via Laietana, i els mossos sembla que la custodiïn. pic.twitter.com/xlgn8EVdIu — ||★|| Mark Serra - #Antillirista #Unilateral (@mksjosoccdr) October 3, 2020

Un grup de 40 persones convocats per les xarxes i els CDR dibuixen una guillotina amb una corna contra la monarquia i un cap de porc a sota. Recriminen al Rei Felip VI el discurs del 3 d’octubre del 2017 pic.twitter.com/wHTixySU2g — Lluís Tovar (@lluistovar6) October 3, 2020

El CDR col·loca una guillotina a l'Espai 1 d'Octubre https://t.co/2GyFNckLUf pic.twitter.com/pmZwIQGQtg — Ràdio Taradell (@rtaradell) October 4, 2020

Els CDR han distribuït aquests dies arreu de Catalunya unes guillotines de cartró fusta, algunes amb un cap de porc a terra, per mostrar el seu rebuig a la monarquia espanyola, amb motiu de la propera visita de Felip VI a Catalunya, aquest divendres . Han aparegut a llocs com Solsona, Barcelona, Sabadell o Vic.Les guillotines es poden veure en carrers, places i al costat de les principals vies d'accés a les ciutats. Així ho justifiquen el CDR de Solsona : "Contra el seu 'a por ellos' del 3-O justificant la violència de la Policia Nacional i Guardia Civil l'1-O. Contra una família corrupta i mafiosa que ha saquejat l'erari públic en benefici propi. Contra una monarquia imposada pel dictador, en contra de la voluntat popular de l'època. Contra qui dóna cobertura moral a la repressió continuada del nostre poble per part dels poders de l'Estat espanyol. No tenim rei. Fora borbons lladres, puteros i ultres. Acabem amb aquesta monarquia rància i opresora! Si el rei vol corona, corona li darem. Que vingui a Solsona, i el coll li tallarem!". L'independentisme ha organitzat diversos actes per mostrar el seu rebuig a Felip VI , com una cadena humana o una crema popular de fotografies.

