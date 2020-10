Joaquim Cano guanya el V Premi Francesc Garriga de Poesia

El poeta alacantí Joaquim Cano (La Nucia, Marina Baixa, 1995), ha guanyat el Premi Francesc Garriga de Poesia destinat a autors totalment inèdits. El guanyador va rebre el guardó a mans dels representants de les editorials que promouen el premi (AdiA, LaBreu, Cafè Central i Edicions del Buc) a Liberisliber, el festival de l’edició independent de Besalú, que també patrocina el premi.El jurat ha remarcat que el llibre "Tota flor sense cossiol" del poeta alacantí destaca entre els altres textos candidats per la creació d’un relat polifònic que es basa en un ús paradoxal de les imatges, una precisió lingüística depurada i una exploració de la forma poètica que transita de les tankas japoneses als versos lliures autoficcionals.El jurat del premi ha estat format per Ester Andorrà, Antoni Clapés , Josep Martínez, Pau Vadell, Núria Armengol, Míriam Cano i Pol Guasch, que va guanyar l’any passat i en aquesta ocasió ha actuat com a secretari. "Tota flor sense cossiol" evoca el créixer de les flors per dibuixar "el trànsit d’un jo que qüestiona els fonaments de l’existència i les possibilitats del llenguatge i la creació".

