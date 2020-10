Trump promet gratis a tots els americans el tractament que ha rebut

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquest dimecres que haver contret la malaltia del nou coronavirus ha estat una mena de "benedicció disfressada", ja que s'ha sotmès a una teràpia experimental que ell considera una "cura", que espera s'apliqui a tots els nord-americans.Trump ha reconegut que si bé el tractament a què va ser sotmès el cap de setmana a l'hospital militar Walter Reed està en fase experimental, considera que es tracta d'una "cura", ja que "24 hores després" de ser ingressat ja se sentia "molt bé"."Això és el que vull per a tothom. Vull que tots rebin el mateix tracte que el seu president perquè em sento molt bé. Em sento perfecte. Crec que ha estat una benedicció de déu haver-ho agafat, una benedicció del cel", ha dit Trump durant una gravació difosa en xarxes socials que estava prevista haver estat emesa dimarts."Vaig emmalaltir, vaig sentir a parlar d'aquest medicament. Vaig dir, 'deixin-me prendre-ho'. Aquest va ser el meu suggeriment i va ser increïble la bona feina que ha fet"."Vull per a vostès el que jo vaig tenir i ho faré gratis, no hauran de pagar per això", ha anunciat un Donald Trump, que no ha perdut l'ocasió de llançar novament atacs contra la Xina, a la qual considera única responsable de la situació que ha deixat rere seu la pandèmia. "Ha estat culpa de la Xina. Pagarà un alt preu pel que li ha fet a aquest país, pagarà un alt preu pel que li ha fet a aquest món. La culpa és de la Xina, recordin això", ha insistit.Durant les tres nits que va romandre ingressat al centre mèdic militar Walter Reed, el president nord-americà va prendre, tal com el va definir la portaveu de la Casa Blanca, Kayleigh McEnan, un "còctel" d'anticossos de Regeneron, un tractament que es troba actualment en fase 3 d'experimentació.Trump, que ha trencat l'aïllament tornant aquest dimecres al despatx oval, ha assegurat també al vídeo que davant els bons resultats que ha demostrat tenir aquest tractament, des de la seva administració s'estan accelerant els tràmits perquè tots els malalts de coronavirus als Estats Units puguin tenir-hi accés.De la mateixa manera, ha anunciat que estan molt avançades les converses amb moltes companyies que estan treballant en una vacuna contra la Covid-19 i espera que pugui estar a punt "molt aviat", fins i tot "abans de les eleccions", ha dit. "Crec que hauríem de tenir una vacuna abans de les eleccions, però francament, la política s'involucra i està bé. Volen jugar els seu joc, serà just després de les eleccions, però ho vam fer. Ningú més. Ningú més hauria pogut fer-ho", ha assegurat.

