Podem expulsa Hermán Pinedo, líder del partit a Tarragona i conseller de Patrimoni

Podem ha expulsat del partit el seu secretari general a Tarragona, Hermán Pinedo, segons ha pogut saber l'ACN. La formació morada li va obrir un expedient ara fa un any per, segons el partit, no haver celebrat una assemblea per decidir si investien com a alcalde el republicà Pau Ricomà o el socialista Josep Fèlix Ballesteros.Pinedo afirma a l'ACN que la decisió és "injusta", que és una "venjança" per no haver pactat amb el PSC i avança que no dimitirà de regidor "en cap cas". Pinedo també és conseller de Patrimoni, Joventut, Cooperació i Habitatge de l'Ajuntament de Tarragona, així com setè tinent d'alcalde, i és un dels dos consellers d'En Comú Podem Tarragona, formació que governa al consistori amb ERC.En declaracions a l'ACN, Hermán Pinedo explica que l'expulsió l'ha tramitada la comissió de garanties estatal de Podem. Els arguments serien que Podem Tarragona i Tarragona En Comú van celebrar una assemblea conjunta per decidir si formaven govern amb ERC o PSC; i que no es va fer una assemblea única de Podem.En la reunió conjunta –celebrada el 10 de juny del 2019- de les dues formacions, que es van presentar en coalició a les eleccions, es va aprovar la investidura de Ricomà per 76 vots; mentre que el suport a Ballesteros va comptar amb tan sols un únic vot. "Diuen que em vaig saltar processos democràtics en no fer l'assemblea només de Podem Tarragona; i que vaig decidir prendre la decisió d'investir Ricomà unilateralment", relata el conseller.Pinedo defensa que Podem, a través dels seus canals oficials i per correu electrònic, va convocar a la militància a assistir a aquella reunió. També es mostra molt sorprès pel fet que, en la resolució que li han enviat, li apunten que hauria d'haver convocat una assemblea presencial amb els membres de Podem Tarragona el matí del dia 14, "el mateix matí del ple d'investidura".Pinedo assegura que presentarà al·legacions a l'expulsió. "Diuen que és una falta molt greu, al nivell d'assetjament sexual o agressió", indica, i es mostra convençut que no ha comès "cap infracció". En la seva opinió, "és una barbaritat i una venjança". "Que m'acusin d'antidemocràtic quan vam fer una assemblea de 80 persones per decidir qui havia de ser l'alcalde de Tarragona, és una barbaritat", assenyala. També creu que en alguns sectors del partit "ha dolgut la bona feina" que considera que estan fent amb ERC al govern municipal. "Hi havia gent que li interessava que féssim alcalde a Ballesteros", defensa.També creu que des de la cúpula de la formació "ha molestat" que al balcó del consistori es pengés una pancarta de suport "als presos polítics". De fet, comenta que l'últim enfrontament va ser abans del darrer plenari, quan es van abstenir en una moció per rebutjar la inhabilitació de Quim Torra, ja que "Podem demanava el 'no'".El polític avança que, en cas que s'acabi confirmant la seva expulsió de la formació morada, no dimitirà del seu càrrec de regidor. De fet, creu que tampoc acabarà com a regidor no adscrit, ja que pertany al grup municipal d'En Comú Podem Tarragona. De fet, Pinedo també és militant de Catalunya en Comú i aquest partit, a hores d'ara, no li ha fet "cap comunicació oficial". "Faig la donació salarial i crec que ells no tenen cap motiu per expulsar-me", valora.Amb tot, es mostra convençut que "cal lluitar per la justícia i ser honrat". "Si hagués comès un delicte, el primer que marxaria sóc jo. Però per una purga política de Podem a tot el país, és injust", finalitza.Les disputes entre Pinedo i Podem no són noves. Fa un any la formació ja el va inhabilitar del càrrec de secretari general de Podem Tarragona durant un any per la polèmica de l'assemblea sobre la investidura, però el maig d'enguany el va restituir. A banda, també el van expedientar per una piulada sobre la designació del diputat Ismael Cortés com a cap de llista d'En Comú Podem per Tarragona el 28-A.Al maig Hermán Pinedo es va presentar com a candidat a liderar Podem Catalunya. El també setè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona va defensar aleshores una "tercera via regeneradora davant els conflictes interns". Reclamava una "descentralització real de l'activitat política" més enllà de Barcelona, ja que al seu parer "la resta de territoris estan oblidats i menystinguts". Tot i que va recollir els avals, Pinedo va retirar la seva candidatura en favor de Conchi Abellán, la qual va ser escollida coordinadora autonòmica de Podem Catalunya.

